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    Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği mercek altında: Türkiye uluslararası sahnede vazgeçilmez oldu

    Fransız Le Figaro gazetesi Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiğini mercek altına aldı. Özelikle Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki arabulucu rolüne övgüler yağdırdı: Türkiye uluslararası sahnede vazgeçilmez oldu

    Dünya lideri

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikadaki hamleleriyle dünyanın ilgisini çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolü ve tahıl koridorunu hayata geçiren adımlarıyla diploması dersi verdi.

    Başkan Erdoğan'ın küresel başarısı Fransız Le Figaro gazetesinin de gündemindeydi. Dün yayınlanan makalede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne övgüler dizildi.



    Yazıda savaşan taraflar arasında ve BM aracılığıyla yapılan anlaşma neticesinde tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağladığı kaydedildi. Türkiye'nin İran, Libya, Suriye ve Ukrayna söz konusu olduğunda vazgeçilmez bir ülke haline geldiği yer aldı. Şöyle devam edildi: Erdoğan, Türkiye'yi özellikle gaz açısından Batı ve Rusya arasında merkezi bir platform olarak inşa ediyor. Erdoğan ve Putin Soçi'de yaptıkları görüşmede, 'ticari ilişkilerin güçlendirileceği' açıkladı.




    Le Figaro'da, Başkan Erdoğan'ın Perşembe günü Lviv'de Zelenskiy'yle, kısa süre önce de Rusya lideri Putin'le bir araya geldiği belirtildi.




    Başkan Erdoğan, Soçi'de Putin'le bir araya geldi. 4 saat toplantı gerçekleştirdi.



    Başkan Erdoğan, perşembe günü de Lviv'de Zelenskiy'le toplantı yaptı.
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