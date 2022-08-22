Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği mercek altında: Türkiye uluslararası sahnede vazgeçilmez oldu





Yazıda savaşan taraflar arasında ve BM aracılığıyla yapılan anlaşma neticesinde tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağladığı kaydedildi. Türkiye'nin İran, Libya, Suriye ve Ukrayna söz konusu olduğunda vazgeçilmez bir ülke haline geldiği yer aldı. Şöyle devam edildi: Erdoğan, Türkiye'yi özellikle gaz açısından Batı ve Rusya arasında merkezi bir platform olarak inşa ediyor. Erdoğan ve Putin Soçi'de yaptıkları görüşmede, 'ticari ilişkilerin güçlendirileceği' açıkladı.