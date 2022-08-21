İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Yunanistan İçişleri Bakanı Theodorikakos'a PKK'nın Yunanistan'daki kamp fotoğraflarıyla yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda "PKK'lilerin eğitim aldığı" ve Meriç Nehri'nde bulunan Evros adacığındaki sığınmacıların Türkiye'ye geri itildiği yönündeki açıklamalarına Atina'dan yanıt geldi.
Atina'nın provokatif ve yalan söylemlerine ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı PKK kamplarında çekilen fotoğraflarla karşılık verdi.
YUNAN BAKAN'DAN SKANDAL SÖZLER
Theodorikakos, şu ifadeleri kullanmıştı "Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion'la ilgili son dönemdeki açıklamaları provokatif ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yok.