SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Manisa'da Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Aldığım resmi rakamı söylüyorum, şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitimle İstanbul'u fethetmişti.

Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için çalışıp mücadele ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız günlere giriyoruz. Saldırılara, tuzaklara karşı mücadelemizi bugünler için verdik.

Eğitimden sağlığa, adaletten enerjiye, ülkemizin alt yapısını bugünler için kurduk. Ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için inşa ettik. Eğitimde bugün 81 vilayetimizin tamamında Üniversite varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitenin olmadığı il yok.

Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı dönemde ülkemiz hedefine kararlılıkla yürüyorsa bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz, bu milletin dertlisiyiz.

Biz Türkiye'nin geçmişi değil geleceğiyiz. Biz milletimizin hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemiz ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken program, projeleri hazırlayan sadece biz varız.

MANİSA'NIN ÜZÜM BAĞLARINI ZİYARET ETTİ

Erdoğan, konuşmasından önce Manisa'da üzüm bağlarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan, üzüm bağlarında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.