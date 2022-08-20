Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 20.08.2022 17:23
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    • 20.08.2022 17:40
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    SON DAKİKA: Pasaport bedellerine fahiş zam gelecek yalanı duvara çarptı! Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı

    Son dakika haberleri... CHP ve Gelecek Partisi tarafından fonlanan Halk TV ve Karar'ın "pasaport harçlarına fahiş zam gelecek" haberlerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yalanladı. Yapılan açıklamada "Ülkemizde pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisi bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir.  Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir." denildi. Öte yandan yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacağı bilgisi de verildi.

    Pasaportlara fahiş zam yalanı duvara tosladı

    CHP'nin fonladığı Halk TV ve Gelecek Partisi'nin fonladığı Karar'ın yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Pasaport ücretlerine fahiş zam geleceği haberleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatıyla şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelinmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır.

    Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görülmektedir.



    Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür.

    2022'NİN 7 AYLIK DÖNEMİNDE 1 MİLYON 360 BİN PASAPORT DÜZENLENDİ
    Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889.855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de %65 artışla 1.360.653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden %58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir.



        HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YILDAN 10 YILA UZATILDI
        Öte yandan hususi pasaportların (yeşil) geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek yeşil pasaportların kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.

        Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibariyle 76.842.000 kimlik kartı, 8.811.000 pasaport, 17.343.000 sürücü belgesi, 41.000 özel güvenlik kimlik kartı ve 30.000 fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde teslim edilmiştir.

        HARÇ BEDELLERİNE YÖNELİK HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
        Ülkemizde pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisi bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir. Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir.

        Kamuyoyuna saygıyla duyurulur.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Pasaport bedellerine fahiş zam gelecek yalanı duvara çarptı! Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı
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