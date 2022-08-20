SON DAKİKA: Pasaport bedellerine fahiş zam gelecek yalanı duvara çarptı! Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı





Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür.



2022'NİN 7 AYLIK DÖNEMİNDE 1 MİLYON 360 BİN PASAPORT DÜZENLENDİ

Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889.855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de %65 artışla 1.360.653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden %58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir.