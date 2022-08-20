Dünya siyasetinde Başkan Erdoğan farkı! Kritik diplomasi trafiği: Son 1 ayda Rusya, İran ve Ukrayna mesaisi

LVİV'DE ÜÇLÜ ZİRVE

Başkan Erdoğan, Soçi'deki görüşmeden 13 gün sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmalar kapsamında, 18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine gitti.

Potoçki Sarayı'nda Zelenskiy ile baş başa görüşen Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Erdoğan ile Zelenskiy'nin huzurunda anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmada, Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulması ve Görev Gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmaların birlikte koordine edilmesi imza altına alındı.