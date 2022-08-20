Dünya siyasetinde Başkan Erdoğan farkı! Kritik diplomasi trafiği: Son 1 ayda Rusya, İran ve Ukrayna mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son bir ayda İran'ın başkenti Tahran ile Rusya'nın Soçi ve Ukrayna'nın Lviv kentlerinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Son bir ayda gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında iki "üçlü zirve"ye katılan Başkan Erdoğan, mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerde de Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri ele aldı.
Astana Üçlü Zirvesi dolayısıyla 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a giden Erdoğan, Suriye konulu Astana Formatında 7'nci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak etti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı bir araya gelen Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Tahran'daki bu görüşmeden 3 gün sonra, 22 Temmuz'da İstanbul'da Ukrayna Tahıl Koridorunun işlemesini sağlamak için Başkan Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı imza töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov da hazır bulundu.
Anlaşma çerçevesinde, Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da çalışmalarına başladı.
1-18 Ağustos'ta 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından hareket etti. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti. 17 günde Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.
SOÇİ TEMASLARI
Başkan Erdoğan, Tahran ziyaretinden 17 gün sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetine icabetle 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine gitti. Erdoğan, program kapsamında Putin ile yaptığı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulundu.
İkili görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride, liderlerin, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.
Bildiride, Erdoğan ve Putin'in, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatı'na varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit ettiği kaydedildi.
Soçi'deki görüşmede Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında milli paralarla ticaret ve MIR kartın kullanımı konularını ele aldı.