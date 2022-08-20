İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye büyük operasyon! Saldırı hazırlığındaki hainlerin hücre evi basıldı

İSTİHBARAT TESPİT ETTİ; TEM ŞUBE ÇÖKERTTİ

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; M.U. cezaevinden tahliye olduktan sonra terör örgütünün adına faaliyetlerine devam etti. M.U.'nun bağlı olduğu terör örgütünün sözde İntikam Hücresi; U.A. adlı bir teröristin Ağrı'da düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirmesinin ardından harekete geçti.

Öldürülen U.A. adlı teröristin sözde intikamını almak isteyen Silahlı Terör Örgütü MLKP Üyesi M.U. ve diğer terör örgütü üyeleri; Emniyet Güçleri'ne yönelik bir terör saldırısı planladı. Polis noktalarına veya polislere yönelik terör saldırısı hedefindeki M.U. Ve diğer teröristlerin hain planı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla adeta suya düştü.