Emniyetten 'maaş promosyonu' iddialarına yalanlama! Madde madde anlatıldı

İşte Emniyetin açıklaması:

"FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilatımıza yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan teşkilat mensuplarımızın maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Personelimizin, 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmış, promosyon ödemeleri 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır.

Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin "bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır" şartını sağlayan 3'ü kamu, biri özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL'lik teklifini daha sonra 300 TL'ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir.