Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2020 14:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2020 14:53
    ABONE OL

    'dan II. ’a "zorba" iftirası!

    Son dakika haberi... 'nin tarihi değerlerimize karşı hakaret ve karalama çabaları bitmek bilmiyor. CHP , hesabı üzerinden 2. Abdülhamid’e çirkin bir iftira attı. Bakan, “Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır” dedi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    CHP’li vekilden II. Abdülhamid Han’a iftira attı

    TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu kanalın genel yayın yönetmeni Merda Yanardağ'ın yaptığı 18 dakika isimli programda Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı 2. Abdülhamid ile ilgili skandal sözler söylenmişti. Yanardağ, 2. Abdülhamid ile ilgili "emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan" ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

    Bu sözler ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 'ın kullandığı sözler üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

    BU KEZ CHP'Lİ VEKİL İFTİRA ATTI
    Bu kez aynı skandalı üzerinden tekrarladı.
    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan attığı tweetinde, "Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran, ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır" diyerek Osmanlı padişahına hakaret ve iftiraların sıraladı.

    DAMLA KAYA/SABAH

    Haberler Güncel CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan II. Abdülhamid Han’a "zorba" iftirası!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri