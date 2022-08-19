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    Başkan Erdoğan’ın Lviv’de gerçekleştirdiği 3'lü masa görüşmesi 'Dev adım' olarak değerlendirildi

    Dünya, Başkan Erdoğan’ın Lviv’de Ukrayna lideri Zelenski ile BM Genel Sekreteri Guterris’in 3’lü masa görüşmesini ‘dev adım’ olarak değerlendirdi. Avrupalı liderler eleştirilirken, Erdoğan’ın denge siyasetinin barış için umut olduğuna dikkat çekildi.

    Kıskandıran masa

    Başkan Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Lviv kentindeki Potocki Sarayı'nda Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le üçlü zirve gerçekleştiren Erdoğan, ABD ve Avrupa medyasında manşetlere çıktı. Avrupalı liderlerin kıskandığı 3'lü masa" şeklinde yorumlanan görüşme için, "Barış için umut veren buluşma" yorumu yapıldı. Amerikan CNN'den Washington Post'a, France 24'ten The Guardian'a kadar tüm ülkelerin saygın gazeteleri Erdoğan'ın denge siyasetini övdü. Avrupalı liderler ise eleştirildi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır" dedi.



    UKRAYNA'YA İMAR DESTEĞİ VERECEĞİZ
    Başkan Erdoğan, zirve sonrası açıklama yaptı: Ukrayna'nın yeniden inşası için gerekli desteği vereceğiz. Zirvenin ana noktası savaşın nasıl sonlanacağı oldu. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik. Savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelensky ve Guterres de aynı fikirdeler. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Bunu da konuştuk.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan’ın Lviv’de gerçekleştirdiği 3'lü masa görüşmesi 'Dev adım' olarak değerlendirildi
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