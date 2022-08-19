Başkan Erdoğan’ın Lviv’de gerçekleştirdiği 3'lü masa görüşmesi 'Dev adım' olarak değerlendirildi





UKRAYNA'YA İMAR DESTEĞİ VERECEĞİZ

Başkan Erdoğan, zirve sonrası açıklama yaptı: Ukrayna'nın yeniden inşası için gerekli desteği vereceğiz. Zirvenin ana noktası savaşın nasıl sonlanacağı oldu. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik. Savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelensky ve Guterres de aynı fikirdeler. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Bunu da konuştuk.

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