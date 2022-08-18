HDPKK'lı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu morartan sözler: "Saçtığınız fitne ateşiyle insanların beynine kurşun sıkıyorsunuz"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'de vekillik yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir sosyal medya programında çok sert tepkilerle karşı karşıya kaldı.







Programda Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, HDP'nin PKK ile olan bağlantısına atıfta bulunarak "40 yılı aşkın zamandır binlerce insanın ölmesine neden oldunuz" sözlerini kullandı.