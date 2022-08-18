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    • 19.08.2022 00:59
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    HDPKK'lı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu morartan sözler: "Saçtığınız fitne ateşiyle insanların beynine kurşun sıkıyorsunuz"

    Algı, manipülasyon ve kara propaganda da başı çeken isimler arasında yer alan, FETÖ'cülere verdiği destekle bilinen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir açık oturumda adeta bozguna uğradı. Şehit Anaları Derneği adına programı takip eden bir vatandaş, Gergerlioğlu ve HDP'nin fitne yaydığını belirterek "Saçtığınız fitne ateşiyle insanların beynine kurşun sıkıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    HDPKK’lı Gergerlioğlu’nu morartan sözler!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'de vekillik yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir sosyal medya programında çok sert tepkilerle karşı karşıya kaldı.

    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu morartan sözler



    Programda Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, HDP'nin PKK ile olan bağlantısına atıfta bulunarak "40 yılı aşkın zamandır binlerce insanın ölmesine neden oldunuz" sözlerini kullandı.





    Gergerlioğlu ve HDP'nin fitne yaydığını ifade eden Tufan, "Saçtığınız fitne ateşiyle insanların beynine kurşun sıkıyorsunuz" dedi.



    O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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    Haberler Güncel HDPKK'lı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu morartan sözler: "Saçtığınız fitne ateşiyle insanların beynine kurşun sıkıyorsunuz"
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