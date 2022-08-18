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    • Güncel
    • 19.08.2022 01:09
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    • 19.08.2022 01:43
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    Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! Pasaportta yeni dönem

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, Türkiye'nin Şubat ayından itibaren pasaport üretimine başladğını belirterek, pasaporta dair milyonları yakından ilgilendiren yeni karar hakkında bilgi verdi. İşte habere ilişikin merak edilen tüm detaylar...

    Pasaportta yeni dönem!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.



    ARALIK AYINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK
    Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" dedi.



    YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ
    Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.



        PASAPORT YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
        Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir.



        Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:
        Nüfus cüzdanı
        İki adet biyometrik fotoğraf
        Kullanılan pasaport
        Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası
        Parmak izi
        8 yaş altı bireyler için muvafakatname



        PASAPORT YENİLEME ÜCRETLERİ
        Pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar pasaportlarının olduğunu kanıtladığı takdirde sadece harç miktarını ödemektedirler. 2022 yılının harç ücretleri ise şu şekildedir:
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            Haberler Güncel Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! Pasaportta yeni dönem
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