Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! Pasaportta yeni dönem





Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:

Nüfus cüzdanı

İki adet biyometrik fotoğraf

Kullanılan pasaport

Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası

Parmak izi

8 yaş altı bireyler için muvafakatname