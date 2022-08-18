Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! Pasaportta yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.
PASAPORT YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir.
Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:
Nüfus cüzdanı
İki adet biyometrik fotoğraf
Kullanılan pasaport
Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası
Parmak izi
8 yaş altı bireyler için muvafakatname