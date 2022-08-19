2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları! BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SORULARI NASIL OLACAK?



Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci seçimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar.

Bireysel değerlendirmede öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu zeka testi uygulanıyor.

2015 yılında, Bilsem seçmelerinde 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde WNV (Wechsler Zeka Testi) uygulandı.

2016 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) testi uygulanırken 3 ve 4. sınıflar için WNV testi uygulandı.

2017 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulanırken 3. sınıflar için WNV testi uygulandı.



Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında Bilsem seçmelerinde hangi testi kullanılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı



2018 yılında yapılacak bireysel değerlendirmede kullanılmaya aday 3 tane zeka testi bulunmaktadır.



Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi)



WNV (Wechsler Zeka Testi)



Uygulayıcı eğitimleri tamamlandığı taktirde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinin geliştirmiş olduğu "Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS)"