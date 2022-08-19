2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları! BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından BİLSEM 2. Aşama ne zaman ve BİLSEM sorular nasıl olacak soruları sınav sonrası sorulmaya başlanacak. Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SORULARI NASIL OLACAK?
Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci seçimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar.
Bireysel değerlendirmede öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu zeka testi uygulanıyor.
2015 yılında, Bilsem seçmelerinde 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde WNV (Wechsler Zeka Testi) uygulandı.
2016 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) testi uygulanırken 3 ve 4. sınıflar için WNV testi uygulandı.
2017 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulanırken 3. sınıflar için WNV testi uygulandı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında Bilsem seçmelerinde hangi testi kullanılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı
2018 yılında yapılacak bireysel değerlendirmede kullanılmaya aday 3 tane zeka testi bulunmaktadır.
Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi)
WNV (Wechsler Zeka Testi)
Uygulayıcı eğitimleri tamamlandığı taktirde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinin geliştirmiş olduğu "Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS)"
BİLSEM 2022 TABAN PUANLARI
1. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 380,
Resim Yetenek Alanı için 90, Müzik Yetenek Alanı için ise 85 olarak açıklandı
2. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 410,
Resim Yetenek Alanı için 90, ve Müzik Yetenek Alanı için 85 olarak duyuruldu