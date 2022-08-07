CHP'nin kirli siyaseti: Oğluna iş vaadiyle kandırdıkları muhtarı yemeğe davet edip rozet taktılar! 'CHP'li değilim hiç olmadım'

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

"KORKUM DA VAR AMA ÇOCUĞUM AĞIR BASTI"

Muhtar Çakmak yaşadıklarını "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.