CHP'nin kirli siyaseti: Oğluna iş vaadiyle kandırdıkları muhtarı yemeğe davet edip rozet taktılar! 'CHP'li değilim hiç olmadım'

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.
"KORKUM DA VAR AMA ÇOCUĞUM AĞIR BASTI"
Muhtar Çakmak yaşadıklarını "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.
"ÜYELİK YALANI"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan Hanife Çakmak'ın videosunu paylaşarak "Dün ortaya çıkan elektrik yalanından sonra bugün de üyelik yalanı… Kapasiteleri hizmet ve projelere yetmediği için bu tür ali cengiz oyunları yürütüyorlar. Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz" sözleriyle tepki gösterdi.
"CHP'NİN OYUNU TEMELİNDEN BOZULDU"
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takılarak partiye geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak ile görüşmesini paylaştı. Ersoy'un "Kayseri'de görev yapan değerli muhtarlarımızı istismar eden, siyaset malzemesi yapma hezeyanına kapılan CHP'nin oyunu temelinden bozuldu" dedi.