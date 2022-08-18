Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bakan Bozdağ, adli sicil verilerinin aynı zamanda kişisel veri olduğunu söyleyerek vatandaşın, bu verilerin korunmasını istemesinin anayasal hak olduğunu kaydetti.

Bazı kişi, şirket, vakıf ve derneklerin anayasa ortaya koyduğu halde kişisel verilerin korunması konusunda duyarsız kaldığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi kanunlarımız nezdinde suç olduğu gibi hukuka aykırı elde edilmiş kişisel verilerin kullanılması da suçtur. Maalesef pek çok şirket, ticari ilişkilerinde veya başka başka şekillerde değişik kişiler, siyasiler pek çok farklı yöntemlerle bu kişisel verileri kullanıyor.