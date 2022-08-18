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    • 18.08.2022 15:19
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    • 18.08.2022 15:47
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    Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu

    'Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni'ne katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adli sicil silme ve düzeltme işlemleri için Ankara'ya gelmeye gerek kalınmayacağını, e-Devlet üzerinden adli işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini açıkladı. Bakan Bozdağ, programda adli sicil kaydı süreleri dolan 208 bin 376 kişinin adli sicil kaydını sistemden sildi.

    Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem!

    Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni'ne katıldı. Bozdağ, Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a ülkenin dört bir yanından adli sicil kaydını sildirmek için başkente gelinmesi döneminin kapandığını açıkladı.

    ADLİ SİCİL KAYDINA ULAŞMA KOLAYLIĞI
    Bozdağ şunları söyledi:
    Bundan böyle her Türk vatandaşı, e-Devlet üzerinden usule uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, arabasından, nerede bulunursa bulunsun Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların silinmesini, silinme şartları oluşursa talep etme hakkına sahip olacaktır.

    Şimdi bugün devreye sokacağımız yeni bir uygulama da bu sürelerin, yasal sürelerin dolması üzerine vatandaşın talebi olmaksızın resen Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'müz, bu adli sicil kayıtlarını silecektir.

    SON DERECE ÖNEMLİ ADIMDIR
    Bugün bu burada bunun ilk uygulamasını yapacağız. 208 bin 376 vatandaşımızın adli sicil kaydını, buradan birazdan düğmeye basarak, otomatik yeni kurduğumuz düzen çerçevesinde silmiş olacağız. Bu da vatandaşımızın devletin oradaki kayıtları silme konusundaki eksikliği, ihmali veya vatandaşın süreci takip edememesi nedeniyle uğradığı kayıpları, zararları, sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Bu da son derece önemli bir adımdır. Buradan aziz milletimize, hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
        Bakan Bozdağ, adli sicil verilerinin aynı zamanda kişisel veri olduğunu söyleyerek vatandaşın, bu verilerin korunmasını istemesinin anayasal hak olduğunu kaydetti.

        Bazı kişi, şirket, vakıf ve derneklerin anayasa ortaya koyduğu halde kişisel verilerin korunması konusunda duyarsız kaldığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

        Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi kanunlarımız nezdinde suç olduğu gibi hukuka aykırı elde edilmiş kişisel verilerin kullanılması da suçtur. Maalesef pek çok şirket, ticari ilişkilerinde veya başka başka şekillerde değişik kişiler, siyasiler pek çok farklı yöntemlerle bu kişisel verileri kullanıyor.

        HİÇ KİMSENİN İMTİYAZI YOKTUR
        Benim herkese çağrım; hukuka uygun, hukukun içinde kalarak, bu kişisel verilerin elde edilmesi ve hukuka uygun bir biçimde kullanılmasıdır. Hiç kimsenin bu konuda bir imtiyazı, bir ayrıcalığı yoktur.

        Kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek; herkes ve her kesim için suçtur. Kişisel verileri, hukuka aykırı kullanmak herkes için suçtur. Bunun herhangi bir istisnası yoktur.

            Bakan Bozdağ, programa katılan protokolle adli sicil kaydı süreleri dolan 208 bin 376 kişinin adli sicil kaydını sistemden sildi.

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