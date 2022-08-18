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    • 18.08.2022 10:18
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    • 18.08.2022 10:41
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    'AK Parti'ye oy verme' şovu alkollü gencin marifeti çıktı: CHP yine yalana sarıldı

    Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında düzenlenen ‘İz Bırakan Ezgiler’ konserinde sahneye fırlayan 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı, ‘Konya uyan artık, AK Parti’ye oy verme’ diye bağırdı. Orakçı’nın 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı, Orakçı'nın görevliler tarafından darp edildiği ve gözaltına alındığını söyledi. Gencin gözaltına alınmadığı ve sahneden atlamaya çalıştığı sırada alkolün etkisiyle düşerek yaralandığı ortaya çıktı.

    CHP ’dayak yedi’ yalanı elinde patladı

    Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi.

    Sahneye fırlayarak 'Konya uyan artık, AK Parti'ye oy verme' diye bağıran 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı'nın 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bir dönercide motokuryelik yaptığı öğrenilen Orakçı'nın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığı belirtildi.

    BİR ANDA SAHNEYE FIRLADI
    Geçtiğimiz Salı günü akşam Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi. Konser sırasında sahneye fırlayan bir genç, 'Konya uyan artık, AK Parti'ye oy verme' diyerek bağırdı.

    Kimse ne olduğunu bile anlamazken görevliler tarafından sahneden indirilen gencin 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı olduğu tespit edildi. Bir dönerci de motokuryelik yapan Orakçı'nın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.

    YİNE CHP YİNE YALAN
    CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıbeti merak edilen bu genç arkadaşımız sahneden indikten sonra görevliler tarafından dövülmüş ve gözaltı yapılarak ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmış" ifadelerine yer verdi. Ancak gerçek her zamanki gibi yine bambaşka çıktı.

    DENGESİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
    Muhammet Ali Orakçı'nın sahneden aşağıya atlamaya çalıştığı sırada alkolün de etkisiyle dengesini kaybedip yere düştüğü, daha sonra polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Ayrıca Orakçı'nın gözaltına alınmadığı belirtildi.

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    Haberler Güncel 'AK Parti'ye oy verme' şovu alkollü gencin marifeti çıktı: CHP yine yalana sarıldı
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