'AK Parti'ye oy verme' şovu alkollü gencin marifeti çıktı: CHP yine yalana sarıldı

Kimse ne olduğunu bile anlamazken görevliler tarafından sahneden indirilen gencin 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı olduğu tespit edildi. Bir dönerci de motokuryelik yapan Orakçı'nın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.

YİNE CHP YİNE YALAN

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıbeti merak edilen bu genç arkadaşımız sahneden indikten sonra görevliler tarafından dövülmüş ve gözaltı yapılarak ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmış" ifadelerine yer verdi. Ancak gerçek her zamanki gibi yine bambaşka çıktı.