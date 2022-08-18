Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz? 6'lı masayı üzecek anket sonuçları Genar'dan geldi

Seçim için takvimler 2023'ü gösterse de son dönemde araştırma şirketleri art arda yaptıkları çalışmaları yayınlamaya başladı. Son yapılan anketlere göre, AK Parti'nin oyları son dönemde yükselişe geçti. Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da AK Parti ile muhalefet arasında farkın açıldığını vurguladı.
"OLUMLU ADIMLAR ATILDIĞINDA OYLARA YANSIYOR"
Aktaş, bu yükselişi son dönemde Türkiye'nin dış politikasındaki başarılarına ve ekonomide atılan yeni adımlara bağladı. Aktaş, "Gerek uluslararası ilişkilerde gerekse Türkiye'de maaş gibi asgari ücret gibi konularda hükümet olumlu adımlar attığı zaman bunun direk yansıması oluyor. Bu da şu anlama geliyor AK Parti tabanı kati olarak böyle bir partiden ayrılma pozisyonuna gitmiyor kendini kararsıza aldığında iyi hamleler gördüğü zaman geriye dönebiliyor. Bu da aslında 2023 için AK Parti'ye önemli avantajlar sağlıyor" şeklinde konuştu.
En son yapılan bir ankette seçmene "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu.