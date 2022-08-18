Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz? 6'lı masayı üzecek anket sonuçları Genar'dan geldi

"OLUMLU ADIMLAR ATILDIĞINDA OYLARA YANSIYOR"

Aktaş, bu yükselişi son dönemde Türkiye'nin dış politikasındaki başarılarına ve ekonomide atılan yeni adımlara bağladı. Aktaş, "Gerek uluslararası ilişkilerde gerekse Türkiye'de maaş gibi asgari ücret gibi konularda hükümet olumlu adımlar attığı zaman bunun direk yansıması oluyor. Bu da şu anlama geliyor AK Parti tabanı kati olarak böyle bir partiden ayrılma pozisyonuna gitmiyor kendini kararsıza aldığında iyi hamleler gördüğü zaman geriye dönebiliyor. Bu da aslında 2023 için AK Parti'ye önemli avantajlar sağlıyor" şeklinde konuştu.

En son yapılan bir ankette seçmene "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu.