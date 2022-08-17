Twitter'da kirli propaganda yapan 'Uyandırma Servisi'nin sahibi FETÖ’nün mahrem imamı Ahmet Tepe çıktı

Sosyal medyada yer alan bazı kirli odaklar, algı operasyonu, manipülasyon ve operasyonel paylaşımlarla toplumu yanlış yönlendirmeye devam ediyor.



Bu hesaplar karşımıza kimi zaman terör örgütü PKK ve FETÖ'nün uzantısı olarak çıkarken bazen de CHP'nin fonladığı para troller olabiliyor.