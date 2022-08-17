Twitter'da kirli propaganda yapan 'Uyandırma Servisi'nin sahibi FETÖ’nün mahrem imamı Ahmet Tepe çıktı

Sosyal medyada yer alan bazı kirli odaklar, algı operasyonu, manipülasyon ve operasyonel paylaşımlarla toplumu yanlış yönlendirmeye devam ediyor.
Bu hesaplar karşımıza kimi zaman terör örgütü PKK ve FETÖ'nün uzantısı olarak çıkarken bazen de CHP'nin fonladığı para troller olabiliyor.
Twitter üzerinden ve güncelde 1,1 milyon takipçisi bulunan "Uyandırma Servisi" servisi isimli "@uyanhadi_" kullanıcı adlı hesap da algı dolu paylaşımlarda başı çeker vaziyette.
Söz konusu hesap ile ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN MAHREM İMAMI!
Sosyal medyada Atatürk maskesi ile 7/24 algı ve propaganda yapan hesabın yöneticisinin Almanya'ya firar eden FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Tepe olduğu öğrenildi.
1978 Ankara doğumlu olan Zühtü-Ayşe Tepe çiftinin firari FETÖ'cü oğlu Ahmet Tepe'nin @uyanhadi_" kullanıcı adlı hesabı "uyanhadi@protonmail.com" e-posta adresi ile iltisaklı olarak kullandığı anlaşıldı.
"uyanhadi@protonmail.com" e - posta adresine 95.91.192.82 no.lu Almanya IP adresinden erişim sağlandığı deşifre edilirken, firari haşhaşi Ahmet Tepe'nin aynı IP adresi üzerinden e-devlete erişim sağladığı tespit edildi.