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    • Güncel
    • 17.08.2022 23:56
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    • 18.08.2022 00:07
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    Twitter'da kirli propaganda yapan 'Uyandırma Servisi'nin sahibi FETÖ’nün mahrem imamı Ahmet Tepe çıktı

    Twitter üzerinden algı operasyonu, manipülasyon ve kara propaganda gerçekleştiren "Uyandırma Servisi" servisi isimli  "@uyanhadi_" kullanıcı adlı hesapla ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Söz konusu hesabın Almanya’ya firar eden FETÖ’nün mahrem imamı Ahmet Tepe'ye ait olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ’nün ’sosyal faresi’ deşifre oldu!

    Sosyal medyada yer alan bazı kirli odaklar, algı operasyonu, manipülasyon ve operasyonel paylaşımlarla toplumu yanlış yönlendirmeye devam ediyor.

    Bu hesaplar karşımıza kimi zaman terör örgütü PKK ve FETÖ'nün uzantısı olarak çıkarken bazen de CHP'nin fonladığı para troller olabiliyor.



    Twitter üzerinden ve güncelde 1,1 milyon takipçisi bulunan "Uyandırma Servisi" servisi isimli "@uyanhadi_" kullanıcı adlı hesap da algı dolu paylaşımlarda başı çeker vaziyette.

    Söz konusu hesap ile ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı.



    FETÖ'NÜN MAHREM İMAMI!
    Sosyal medyada Atatürk maskesi ile 7/24 algı ve propaganda yapan hesabın yöneticisinin Almanya'ya firar eden FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Tepe olduğu öğrenildi.

    1978 Ankara doğumlu olan Zühtü-Ayşe Tepe çiftinin firari FETÖ'cü oğlu Ahmet Tepe'nin @uyanhadi_" kullanıcı adlı hesabı "uyanhadi@protonmail.com" e-posta adresi ile iltisaklı olarak kullandığı anlaşıldı.

    "uyanhadi@protonmail.com" e - posta adresine 95.91.192.82 no.lu Almanya IP adresinden erişim sağlandığı deşifre edilirken, firari haşhaşi Ahmet Tepe'nin aynı IP adresi üzerinden e-devlete erişim sağladığı tespit edildi.



        FETÖ'cü Ahmet Tepe'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, FETÖ/PDY Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanmasında yer aldığı, Geçmiş dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Çözümleyici ünvanı ile çalıştığı bilahare 17/08/2016 tarihinde KHK kapsamında görevden çıkarıldığı öğrenildi.

        Tepe'nin 07.07.2013 tarihinde Türkiye'ye girişi kaydının bulunduğu kaçak yollardan yurt dışına çıktığı değerlendiriliyor.

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        Haberler Güncel Twitter'da kirli propaganda yapan 'Uyandırma Servisi'nin sahibi FETÖ’nün mahrem imamı Ahmet Tepe çıktı
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