Son dakika: Erzurum Tekman'da 3.7 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Erzurum Tekman'da saat 23.16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleşti.
Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ
Enlem : 39.5481 N
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Erzurum Tekman'da saat 23.16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleşti.
Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ
Enlem : 39.5481 N
Boylam : 41.1971 E
Derinlik : 7.02 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2022.08.17 23:23:05 39.4475 25.8733 8.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 23:16:35 39.5532 41.1867 5.6 -.- 3.6 3.7 ALABAYIR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.17 22:50:09 37.1077 28.5328 8.3 -.- 2.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:47:45 37.1288 28.5537 11.4 -.- 1.6 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:39:08 37.0975 28.5578 14.0 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:31:08 37.0957 28.5483 9.5 -.- 2.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:21:34 37.0915 28.5500 11.7 -.- 2.8 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:18:00 39.5670 27.9992 7.6 -.- 2.5 -.- ATKOY-(BALIKESIR) İlksel
2022.08.17 22:12:54 37.0990 28.5577 21.8 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:06:46 37.1057 28.5045 13.1 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 22:03:59 37.1057 28.5453 9.3 -.- 2.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 21:35:02 37.0928 28.5122 9.4 -.- 2.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 21:29:36 37.0958 28.5363 9.7 -.- 2.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 21:03:16 39.5465 41.1525 1.3 -.- 2.8 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.17 20:55:27 37.1022 28.5150 8.5 -.- 2.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.17 20:25:38 38.9415 27.0728 7.7 -.- 2.1 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel