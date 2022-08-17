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    • 17.08.2022 23:30
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    Son dakika: Erzurum Tekman'da 3.7 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 23.16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

    Erzurum’da 3.7 büyüklüğünde deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Erzurum Tekman'da saat 23.16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 3.7 (Mw)

    Yer : Tekman (Erzurum)



    Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ

    Enlem : 39.5481 N



        Boylam : 41.1971 E

        Derinlik : 7.02 km

        SON DEPREMLER LİSTESİ
        2022.08.17 23:23:05 39.4475 25.8733 8.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2022.08.17 23:16:35 39.5532 41.1867 5.6 -.- 3.6 3.7 ALABAYIR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2022.08.17 22:50:09 37.1077 28.5328 8.3 -.- 2.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:47:45 37.1288 28.5537 11.4 -.- 1.6 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:39:08 37.0975 28.5578 14.0 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:31:08 37.0957 28.5483 9.5 -.- 2.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:21:34 37.0915 28.5500 11.7 -.- 2.8 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:18:00 39.5670 27.9992 7.6 -.- 2.5 -.- ATKOY-(BALIKESIR) İlksel
        2022.08.17 22:12:54 37.0990 28.5577 21.8 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:06:46 37.1057 28.5045 13.1 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 22:03:59 37.1057 28.5453 9.3 -.- 2.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 21:35:02 37.0928 28.5122 9.4 -.- 2.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 21:29:36 37.0958 28.5363 9.7 -.- 2.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 21:03:16 39.5465 41.1525 1.3 -.- 2.8 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2022.08.17 20:55:27 37.1022 28.5150 8.5 -.- 2.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.08.17 20:25:38 38.9415 27.0728 7.7 -.- 2.1 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
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        Haberler Güncel Son dakika: Erzurum Tekman'da 3.7 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
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