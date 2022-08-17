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    • 17.08.2022 21:19
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    Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan ailesine taziye mesajı

    Son dakika haberi! Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

    Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

    Naaşı helikopter ile Ankara'dan Sorgun'a getirilen Özdemir için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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        Kaynak: AA
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