Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.
Naaşı helikopter ile Ankara'dan Sorgun'a getirilen Özdemir için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.