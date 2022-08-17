Osmanlı arşivi gerçeği ayyuka çıkardı! 60’lı yıllarda ’Burada bir şey yok’ denilerek kapatılan Kadirli’deki kuyuda petrol heyecanı

Yurtsever şu ifadeleri kullandı;



Osmanlı'nın en zor günlerinde Afrika'nın kuzeyinde Libya çöllerinde savaş devam ederken ve Balkan savaşlarının da çıkmasının çok yakın olduğu bir zamanda Nisan 1911 tarihinde yabancılar Osmanlı'nın madenler bakanlığına bir dilekçe vererek Çukurova'da Adana vilayeti Kozan sancağı Karszülkadiriye yani Kadirli kazasında petrol zift ve diğer madenlerin bulunduğunu o madenlerin çıkartma istekleri ile ilgili ruhsatname verilmesini istiyorlar.



