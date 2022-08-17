Osmanlı arşivi gerçeği ayyuka çıkardı! 60'lı yıllarda 'Burada bir şey yok' denilerek kapatılan Kadirli'deki kuyuda petrol heyecanı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında daha önce 'petrol yok' denilerek kapatılan kuyulardan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol çıktı. Bu duruma benzer bir olay Ceyhan'a 50 km uzaklıkta olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşandı. Kadirli'de 1963 yılında "Burada petrol yok" denilerek kapatılan petrol kuyusunda ilk olarak yabancı bir şirketin 1911 yılında petrol aramak için izin istediğinin belgesi Osmanlı arşivinden çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan tarihçi Cezmi Yurtsever, "Ben eminim ki Kadirli'de de kapatılan kuyuda bir araştırma yapıldığı takdirde zengin bir petrol kaynağını bulunacağını düşünüyorum" dedi.
Aynı yıl kapatılan ve Kadirli ilçesine 50 km uzaklıkta bulunan Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunmuştu.
OSMANLI ARŞİVİNDEN ÇIKTI
Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova bölgesinde 1963 yılında petrol yok denilerek kapatılan bu kuyularda aslında Osmanlı'nın son zamanında 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığını bunun belgesinin de Osmanlı arşivinde olduğunu ortaya çıkardı.
Yurtsever şu ifadeleri kullandı;
Osmanlı'nın en zor günlerinde Afrika'nın kuzeyinde Libya çöllerinde savaş devam ederken ve Balkan savaşlarının da çıkmasının çok yakın olduğu bir zamanda Nisan 1911 tarihinde yabancılar Osmanlı'nın madenler bakanlığına bir dilekçe vererek Çukurova'da Adana vilayeti Kozan sancağı Karszülkadiriye yani Kadirli kazasında petrol zift ve diğer madenlerin bulunduğunu o madenlerin çıkartma istekleri ile ilgili ruhsatname verilmesini istiyorlar.