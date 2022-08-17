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    • 17.08.2022 19:31
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    Bakan Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin vefat etti

    Son dakika haberi! Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti. Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan acı haberi duyurdu!

    Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, Nebahat Şahin'in cenazesi, yarın İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek.

    TAZİYE MESAJI
    Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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