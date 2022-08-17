Bakan Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin vefat etti

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nebahat Şahin'in cenazesi, yarın İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek.

TAZİYE MESAJI

Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.