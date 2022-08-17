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    • 17.08.2022 10:35
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    Şanlıurfa'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

    Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hudut hattına yapılan havan tacizi sonucu yaralanan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulmuş, 13 teröristin etkisiz hale getirilmişti.

    Şanlıurfa’dan acı haber: 1 askerimiz şehit

    Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

    HAVAN SALDIRISINDA YARALANDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir için yayımladığı taziye mesajında, "Silah arkadaşımız, 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

    SINIR ÖTESİNDEN SALDIRDILAR
    Dün öğlen saatlerinde Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavi altındaki 1 askerimiz şehit oldu. Tedavileri süren yaralı 4 askerimizden Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir de bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalalere karşın şehit oldu.

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