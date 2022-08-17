İmamoğlu'nun kibri gözünü kör etti: Özel görüşmeyi basına servis etti

Balıklı Rum Hastanesi çıkan yangında ağır hasar almış, 104 hasta yara almadan hastaneden tahliye edilmişti. Süreç boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öfkesine maruz kaldıç
KİMSE ŞOV YAPMAMALI
Yuvanidis, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Yuvanidis, "Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da" demişti.
İmamoğlu, bu açıklamalar üzerine Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti ve Yuvanidis'i arayarak hesap sordu, telefon görüşmesini de izinsiz olarak kaydedip basına gönderdi. İBB Başkanı İmamoğlu, yine şov peşinde!
ELİNDE TELEFON HESAP SORUYOR!
Röportajı gerçekleştiren GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık yaşananları şu ifadelerle köşesine taşıdı:
İstanbul yağmur felaketiyle uğraşıyor ama Başkan Ekrem İmamoğlu yine şov peşinde... Hem de bu şovu karşı tarafı da rencide ederek yapıyor. Gitmiş Afet Koordinasyon Merkezi'ne, giymiş üstüne yeleğini, elinde telefon hesap soruyor Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e.