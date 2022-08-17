İmamoğlu'nun kibri gözünü kör etti: Özel görüşmeyi basına servis etti

Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de, aramadı da.

Bütün partilerin başkanları yangın sonrası bizi aradı, ziyaret edenler de oldu. Bir tek Kılıçdaroğlu ne aradı ne de ziyaret etti. Bunu da bir düşünmek lazım."

SABAH GAZETESİNİ SUÇLUYOR

Yuvanidis o kadar net ve anlaşılır şekilde cevap verdi ki soruma. Yani buradan şov malzemesi çıkarmak anca İmamoğlu gibi birinin harcı olurdu... Bir de "Eğer sözleriniz çarpıtıldıysa bunu da gazeteye söyleyin" diye Sabah gazetesini suçluyor. Sözlerine aynen yer verdik.

Yuvanidis röportajın arkasında, peki sen bu saygısızlığın arkasında durabilecek misin? Bekleyip göreceğiz...

BİZDE YALAN OLMAZ

Ayrıca bizde yalan, çarpıtma olmaz. 16 milyonluk İstanbul halkını şirin vaatlerle kandırarak sele, kara, korkunç bir trafiğe teslim eden zihniyetin yalanları zaten ortada!