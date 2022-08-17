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    • 17.08.2022 08:50
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    • 17.08.2022 09:18
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    İmamoğlu'nun kibri gözünü kör etti: Özel görüşmeyi basına servis etti

    Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi meydana gelen yangında ağır hasar aldı. Yaraların sarılması için devlet hızla harekete geçerken, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti. Durumu hazmedemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mağdur Yuvanidis'e telefon açarak hesap sordu. İki kişi arasındaki özel görüşmeyi telefona kaydedettirek basınla paylaşmaktan çekinmedi. Bu kibirli tavıra her kesimden tepki yağdı.

    İmamoğlu şov peşinde: Özel görüşmeyi paylaştı

    Balıklı Rum Hastanesi çıkan yangında ağır hasar almış, 104 hasta yara almadan hastaneden tahliye edilmişti. Süreç boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öfkesine maruz kaldıç

    KİMSE ŞOV YAPMAMALI
    Yuvanidis, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Yuvanidis, "Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da" demişti.

    İmamoğlu, bu açıklamalar üzerine Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti ve Yuvanidis'i arayarak hesap sordu, telefon görüşmesini de izinsiz olarak kaydedip basına gönderdi. İBB Başkanı İmamoğlu, yine şov peşinde!

    ELİNDE TELEFON HESAP SORUYOR!
    Röportajı gerçekleştiren GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık yaşananları şu ifadelerle köşesine taşıdı:
    İstanbul yağmur felaketiyle uğraşıyor ama Başkan Ekrem İmamoğlu yine şov peşinde... Hem de bu şovu karşı tarafı da rencide ederek yapıyor. Gitmiş Afet Koordinasyon Merkezi'ne, giymiş üstüne yeleğini, elinde telefon hesap soruyor Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e.

        Sanırsın ki mağdur olan İmamoğlu... Yangında mağdur olan Konstantin Yuvanidis, afra tafra yapan İmamoğlu.

        Adam şov işini öyle abartmış ki, hem özel bir görüşmeyi video kaydına aldırıyor, hem de basına haber yapması için gönderiyor.

        İZİNSİZ ŞEKİLDE KAYIT ALMIŞ
        Öncelikle şunu söyleyeyim, İmamoğlu'nun bu 'Niye beni övmedin?' videosunu yayınlamaya hukuki açıdan hakkı yok. Neden mi? Video yayınlandıktan sonra Yuvanidis'e kendisiyle konuşurken video kaydı alındığından haberi olup olmadığını sordum. O da konuşmanın kendisinden izinsiz şekilde kayıt altına alındığını söyledi.

        ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
        En basit haliyle bu olay bile özel hayatın gizliliğini ihlal etmektir. Bu nasıl bir kibir körlüğüyse, adam haber olmak için ne kanun tanıyor ne kural. Hastane yangınını bana gözyaşları içinde anlatan, hastaneyle birlikte ciğeri de yanmış bir adama bu yapılmaz İmamoğlu.

            BİR TEK YANGIN GÜNÜ GELDİ
            Yuvanidis röportajda İmamoğlu'yla ilgili soruma şöyle cevap vermişti: "Mağdur olan biziz, yangından zarar gören de biziz. O kadar üzüntü ve kargaşa içinde ilk gün teşekkür etmeyi unutmuştuk.

            Sonra hemen düzeltip, teşekkür ettik. İtfaiye Başkanı'na teşekkür ziyaretine gittim ama bir kare fotoğraf çektirip sosyal medyaya koymadım. Yani bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki...

            Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de, aramadı da.

            Bütün partilerin başkanları yangın sonrası bizi aradı, ziyaret edenler de oldu. Bir tek Kılıçdaroğlu ne aradı ne de ziyaret etti. Bunu da bir düşünmek lazım."

            SABAH GAZETESİNİ SUÇLUYOR
            Yuvanidis o kadar net ve anlaşılır şekilde cevap verdi ki soruma. Yani buradan şov malzemesi çıkarmak anca İmamoğlu gibi birinin harcı olurdu... Bir de "Eğer sözleriniz çarpıtıldıysa bunu da gazeteye söyleyin" diye Sabah gazetesini suçluyor. Sözlerine aynen yer verdik.

            Yuvanidis röportajın arkasında, peki sen bu saygısızlığın arkasında durabilecek misin? Bekleyip göreceğiz...

            BİZDE YALAN OLMAZ
            Ayrıca bizde yalan, çarpıtma olmaz. 16 milyonluk İstanbul halkını şirin vaatlerle kandırarak sele, kara, korkunç bir trafiğe teslim eden zihniyetin yalanları zaten ortada!

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                Haberler Güncel İmamoğlu'nun kibri gözünü kör etti: Özel görüşmeyi basına servis etti
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