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    • 17.08.2022 20:12
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitimesine neden olan Marmara depremi ile ilgili bir mesaj yayımladı.

    Başkan Erdoğan’dan Marmara depremi mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitimesine neden olan Marmara depremi ile ilgili bir mesaj yayımladı.



    Erdoğan mesajında "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;




    ASRIN FELAKETİ
    Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve `asrın felaketi` olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremde, ev ve iş yerleri yıkıldı.




        17 Ağustos 1999`da saat 03.02`de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce`de yıkıma neden oldu.



        BİNLERCE ÖLÜ VE YARALI
        TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.



        16 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ
        Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.
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