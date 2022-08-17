Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitimesine neden olan Marmara depremi ile ilgili bir mesaj yayımladı.







Erdoğan mesajında "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.