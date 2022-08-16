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    • 16.08.2022 11:29
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    • 16.08.2022 11:29
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    Teröristlerden Karkamış'a roketli saldırı: Misliyle karşılık verildi

    Terör örgütünün yuvalandığı Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere, olası operasyonun hazırlıkları devam ediyor. Köşeye sıkışan teröristler son çırpınışları olarak güvenli bölgede bulunan askerlerimizi hedef alıyor. Adeta eceline susayan teröristler bu kez de, sınırlarımızın içerisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. YPG/PKK tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmazken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere misliyle karşılık verildi.

    Terör örgütünden Karkamış’a roketli saldırı

    Türkiye sınırının karşısında yuvalanan terör örgütü mensupları Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi.

    'SOKAĞA ÇIKILMASIN' UYARISI
    Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Mümbüç bölgesinden roketler atıldı. 6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

    Saldırıya, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi. Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardımana tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor.

    GÜVENLİ HAT KURMA KARARIMIZ BAKİDİR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'ye olası harekatın sinyalini vermişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
    Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını, bu örgütlerin destekçileriyle beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

    Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

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