Teröristlerden Karkamış'a roketli saldırı: Misliyle karşılık verildi

GÜVENLİ HAT KURMA KARARIMIZ BAKİDİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'ye olası harekatın sinyalini vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını, bu örgütlerin destekçileriyle beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.