Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlik kariyer sınavıyla ilgili flaş açıklama: Kaybeden ülke olur

KPSS'NİN İPTAL EDİLMESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KPSS'nin iptaline ilişkin bir soru üzerine, KPSS'nin Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde yapılan bir sınav olmadığının altını çizdi.

ÖSYM ile Bakanlığın doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını vurgulayan Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili spekülasyonlar oldu, KPSS ile hiçbir ilişkimiz yok. ÖSYM idari, mali olarak özerk bir kurumdur. ÖSYM Başkanlığının disiplin amiri YÖK Başkanlığıdır. Dolayısıyla YÖK'le ilişkisi vardır. Zaten biliyorsunuz o süreçte YÖK inceleme başlattı." diye konuştu.

Bakan Özer, sınavlarda iki kritik konunun, "soru hazırlama süreçleri" ve "hazırlanan sorunun seçilip basılması sürecinin yapıldığı yer" olduğuna işaret etti.

Bakanlığın yaptığı kurum sınavlarına ilişkin spekülasyonların hatırlatılması üzerine de Özer, yaptıkları tüm sınavların idari denetime açık olduğunu hatırlattı. Bir problem olduğu zaman, bakanlık olarak tüm inceleme sistematiğini kullanarak inceleme yaptıklarını anlatan Mahmut Özer, "Ölçme, Değerleme Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz sınavlar yapıyor. Sadece LGS sınavını yapmıyor, kamu kurum kuruluşlarına da hizmet veriyor. Biz gerekli incelemeleri yapıyoruz. Dolayısıyla bir problem olduğu zaman burada bir problem var ve bununla ilgili 'şunları yapın' deriz açık yüreklilikle." diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden gelen soruları da yanıtlayan Özer, tayinlerle ilgili il dışı iptal taleplerine yönelik bir soru üzerine, "Özür tayinleri, diğer mekanizmalarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek şekilde mümkün olduğu kadar da özürlerini kabul edecek şekilde süreçleri yöneteceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel sektör öğretmenlerine taban maaş belirlenmesi gibi bir durumun olup olmadığına ilişkin soru üzerine de "Özel öğretim kurumlarıyla ilgili sıkıntılar var. Sadece öğretmenlerimizin ücretleri değil, özellikle bu süreçteki karşılaşmış oldukları ve iyileştirme talep ettikleri bazı noktalar var. Onu da Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz, sektör temsilcileriyle öğretmenlerimizle müzakerelerini halen devam ettiriyor." diye konuştu. Özer, hem öğretmenlerin ücretleri ile ilgili hem diğer konularla ilgili taleplerin alındığını, sürecin yürütüldüğünü anlattı.