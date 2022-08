CHP'ye bilgi sızdıran bürokratların menfaatleri için satmayacakları değer yok: "Berat Albayrak'a düşmanlardı!"

GEVŞEK BÜROKRATLAR

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, devletin içinde yuvalanmış bürokratların millet için çalışan kimseyi istemediklerine dikkat çekti. Tuna, "Ve bu gevşek bürokratların bir ortak özelliği de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hiç hazzetmemektir. Ayrılıp iki ayrı parti kuran Babacan ve Davutoğlu muhibbi bürokratlar da elbette buna dahildir. Hülasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirmek isteyen söz konusu bedhahların Berat Albayrak'a saldırıları nihayetinde anlaşılır bir şeydi. Anlaşılması zor olan, "içerdeki" birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesidir." ifadelerini kullandı.

İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

NEDEN SALDIRDIKLARI ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR!



Şayet kuşatma altında olduğunuza inanıyorsanız, kuşatmayı yarmak için her şeyden evvel vatana-millete adanmış kahramanlara ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekir.

"Adamsendeci gevşeklerle" hiçbir kuşatma yarılmaz.

Her "direnişi" bozguna uğratan, "Memleketi ben mi kurtaracağım!" yollu umarsızlıktan başka hiçbir şey sadır olmaz bunlardan.

Sadra şifa faydaları olmadığı gibi içinde yer aldıkları kurumu veya bünyeyi kemirir, çürütürler.

Ortak özellikleri...

Makam-mevki dahil hiçbir menfaatte zerre miskali gözü olmayan erdemli, dürüst, liyakatli ve çalışkan adanmışlara düşman olmaktır.

Zira, bu adanmışların varlığı, mürailiklerini ortaya çıkarttığının farkındadırlar.

Bu nedenle...

Vatana-millete adanmış namuslu ve dürüst bürokratların tasfiye edilmesi için iftira, dedikodu, itibarsızlaştırma, mobbing gibi her melaneti ustalıkla devreye sokarlar.