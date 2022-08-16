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    • Güncel
    • 16.08.2022 08:39
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    • 16.08.2022 08:54
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    CHP'ye bilgi sızdıran bürokratların menfaatleri için satmayacakları değer yok: "Berat Albayrak'a düşmanlardı!"

    Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı deşifre olmuş mangır medyasından bir gazetecinin 'bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor' itirafında bulunmuştu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bu bürokratların Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a da düşman olduğunu belirtti. "Menfaatleri için satmayacakları değer yoktur." diyen Tuna, bugünkü yazısında, "Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirmek isteyen söz konusu bedhahların Berat Albayrak'a saldırıları nihayetinde anlaşılır bir şeydi. Anlaşılması zor olan, "içerdeki" birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesidir." ifadelerini kullandı.

    Menfaatleri için satmayacakları değer yok

    Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı deşifre olmuştu.

    CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten CHP'nin çökme siyasetine ilşkin itiraf niteliğinde açıklamalar gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini söyleyen Gürses, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" ifadelerini kullanmıştı.

    GEVŞEK BÜROKRATLAR
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, devletin içinde yuvalanmış bürokratların millet için çalışan kimseyi istemediklerine dikkat çekti. Tuna, "Ve bu gevşek bürokratların bir ortak özelliği de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hiç hazzetmemektir. Ayrılıp iki ayrı parti kuran Babacan ve Davutoğlu muhibbi bürokratlar da elbette buna dahildir. Hülasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirmek isteyen söz konusu bedhahların Berat Albayrak'a saldırıları nihayetinde anlaşılır bir şeydi. Anlaşılması zor olan, "içerdeki" birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesidir." ifadelerini kullandı.

    İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

    NEDEN SALDIRDIKLARI ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR!

    Şayet kuşatma altında olduğunuza inanıyorsanız, kuşatmayı yarmak için her şeyden evvel vatana-millete adanmış kahramanlara ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekir.
    "Adamsendeci gevşeklerle" hiçbir kuşatma yarılmaz.
    Her "direnişi" bozguna uğratan, "Memleketi ben mi kurtaracağım!" yollu umarsızlıktan başka hiçbir şey sadır olmaz bunlardan.
    Sadra şifa faydaları olmadığı gibi içinde yer aldıkları kurumu veya bünyeyi kemirir, çürütürler.
    Ortak özellikleri...
    Makam-mevki dahil hiçbir menfaatte zerre miskali gözü olmayan erdemli, dürüst, liyakatli ve çalışkan adanmışlara düşman olmaktır.
    Zira, bu adanmışların varlığı, mürailiklerini ortaya çıkarttığının farkındadırlar.
    Bu nedenle...
    Vatana-millete adanmış namuslu ve dürüst bürokratların tasfiye edilmesi için iftira, dedikodu, itibarsızlaştırma, mobbing gibi her melaneti ustalıkla devreye sokarlar.

        ***

        Gevşek bürokratların nezdinde varlıklarıyla kendilerini açığa çıkartan her adanmış, aynı zamanda "enayiden" başka bir şey değildir.
        Kendileri mi?.. Çok "uyanık" olduklarını vehmederler.
        O kadar ki, bir gözleri hep kiriştedir.
        Özellikle de dahili ve harici kuşatma altında, yani netameli dönemlerde!
        Dertleri, hesapları hep "Kim kazanacak?" sorusu etrafında şekillenir.
        Bu sorunun cevabına göre pozisyon alırlar.
        Devrin sefasını sürmek için kırk takla atarlar ama cefasıyla zinhar işleri olmaz.
        Menfaatleri için satmayacakları değer yoktur. Zaten tüm dostlukları veya yoldaşlıkları telmaşadır.
        Havayı çok iyi kokladıkları için fırıldak çevirme özellikleri son derece gelişmiştir.
        Asla yaş tahtaya basmazlar. O derece sağlamcıdırlar.
        Ne diyelim, Allah daha beter etsin!

        ***

        Geçenlerde bizim Haşmet Babaoğlu şöyle yazdı: "İktidarın iş yaptırdığı bürokrasi ile iktidara gönül veren halk arasındaki mesafe kapanmadı (...) Ne yazık ki, bürokrasi hâlâ tabiri caizse 'bürokrasi partisi'ne çalışıyor. Üstelik pek çok önemli kurumda AK Parti iktidarı hâlâ kendisinden hiç hazzetmeyen bürokrat / memur kadrolarıyla çalışıyor..." Maalesef budur!

        Ve bu gevşek bürokratların bir ortak özelliği de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hiç hazzetmemektir.
        Ayrılıp iki ayrı parti kuran Babacan ve Davutoğlu muhibbi bürokratlar da elbette buna dahildir.
        Sayın Erdoğan'a düşmanlıklarını sinsi şekilde dışa vurmanın kendilerince en "uyanık" yöntemini bulmuşlardı.
        Bunları anlamak zor değildi. Berat Albayrak'ın arazideki varlığını, hokkabazlıklarına engel olarak görüyorlardı.
        Müstevlileri de anlamak zor değildi.
        Dahası, düşmanlıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor.


        Enerji Bakanlığı döneminde enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak projelere imza atmış, Maliye Bakanlığı döneminde de CARİ FAZLA vermişti.


        "Cari fazla" demek, dar gelirliden zengin kesime gelir transferi anlamına gelen enflasyon canavarının çanına ot tıkamaktı.
        Hülasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirmek isteyen söz konusu bedhahların Berat Albayrak'a saldırıları nihayetinde anlaşılır bir şeydi.
        Anlaşılması zor olan, "içerdeki" birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesidir.

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        CHP’li İBB suya battı!
        Haberler Güncel CHP'ye bilgi sızdıran bürokratların menfaatleri için satmayacakları değer yok: "Berat Albayrak'a düşmanlardı!"
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