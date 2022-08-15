Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan Deterjan Pazarı açıklaması: Nitelikli dolandırıcılık

İnceleme sonucu, bu yıl yaklaşık 10 bin kişi ile "Banyo Topu İş Kolisi Sözleşmesi" imzalandığı ve yaklaşık 8 bin kişiye 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapılması gerekirken sözleşme süreleri dolmasına ve tüm şartları yerine getirmelerine rağmen herhangi ödemede bulunulmadığı belirlendi. Bu nedenle SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyette bulunduğu ve söz konusu faaliyetin Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında (nitelikli dolandırıcılık) değerlendirildiği sonuçlarına varıldı.