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    • 18.06.2022 14:47
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    • 18.06.2022 14:58
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    Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında

    Son dakika haberine göre, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata katılan bir isim dikkat çekti: Rum gazeteci Lazaros Mavros. PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaport ismi. Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

    Rum Kesimi’nde büyük skandal!

    Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eylemleri başlattı.

    GÜNEY KIBRIS'TAN BİR SKANDAL DAHA
    Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı.

    Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

    Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

        LAZAROS MAVROS KİMDİR?
        Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan'ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

        Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. TRT'de yer alan habere göre, terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

        TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
        Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında
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