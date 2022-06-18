Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eylemleri başlattı.

GÜNEY KIBRIS'TAN BİR SKANDAL DAHA

Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı.