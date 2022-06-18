Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eylemleri başlattı.
GÜNEY KIBRIS'TAN BİR SKANDAL DAHA
Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı.
Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.
Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.