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    • Güncel
    • 14.08.2022 21:56
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    • 14.08.2022 21:56
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    İçişleri Bakanlığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu hakkında açıklamada bulundu

    İçişleri Bakanlığı Batman Gercüş Kaymakamlığı görevindeyken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu hakkında açıklamada bulundu.

    İçişleri Bakanlığı’ndan Server Sinanoğlu açıklaması

    İçişleri Bakanlığı, Batman Gercüş Kaymakamlığı görevindeyken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
    Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

    Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır.

    Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu hakkında açıklamada bulundu
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