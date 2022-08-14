BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızlarda yer edinen Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu





AKSİYON ALAMADIKLARI İÇİN ELEŞTİRİYİ HAK EDİYORLAR

Öncelikle, yıllardır uluslararası toplumun Suriye konusunda harekete geçmesi için çabalıyorduk. Ve onlar çok az şey yaptılar, hatta bazen hiçbir şey yapmadılar. Yıllarca bize yapılanlardan dolayı, güçlü pozisyonda durmak ve onları suçlamak ve kınamak zorundaydık. Aslında ağır sözlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşmak İdlib'e bomba atılması ve sivillerin öldürülmesinden çok daha kolay. İnsanlar Suriye topraklarında yaralanıyor, ölüyor, acı çekiyorlar. Çünkü bu Güvenlik Konseyi üyeleri yalnızca Rusya ve Çin'i suçluyor, sivilleri korumak için herhangi bir adım atmıyor. Aksiyon alamadıkları için ayıplanmayı ve eleştirilmeyi hak ediyorlar.



İNSANLAR UMUT İÇİN ARAYIŞTA

Suriye'yi son ziyaretimde ülkedeki savaşın iki ayrı bakış açısını gördüm. Endüstriyel çalışmaların yapıldığı bölgeye gittim. Orada insanların Suriye'nin kuzeyinde fabrikalar inşa etmeye çalıştığını gördüm. Bu fabrikalar pek çok insana hayatlarını sürdürebilmek için iş fırsatı sunacak. Ayrıca Esad rejimi ve onların destekçileri İran, Rusya ve BAE tarafından gerçekleşen yıkımın yaşandığı şehirleri de ziyaret ettim. Ne yazık ki insanların en ufak bir umut için bile bir arayışta olduğunu görüyorsunuz.