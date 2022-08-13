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    • Güncel
    • 14.08.2022 06:49
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    • 14.08.2022 07:10
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    HAVA DURUMU | Bir taraf yağacak diğer taraf yanacak! Meteorolojiden flaş uyarı geldi: İstanbul için saat verildi | 14-18 Ağustos

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul başta olmak üzere Marmara'da yağışlı havanın etkili olacağı aktarıldı. Yarın ise Marmara bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ise yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    Bir taraf yağacak diğer taraf yanacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 30°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 36°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 32°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 33°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatleirnde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 30°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 28°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 31°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 31°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 29°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            GÜMÜŞHANE °C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            KARS °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bir taraf yağacak diğer taraf yanacak! Meteorolojiden flaş uyarı geldi: İstanbul için saat verildi | 14-18 Ağustos
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