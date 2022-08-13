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    • Güncel
    • 13.08.2022 11:26
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    • 13.08.2022 11:26
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    Yargıtay'dan emsal karar: Kıdem tazminatı emeklilik tarihindeki maaşına göre hesaplanır

    Yargıtay, milyonlarca çalışan emekli için emsal olacak bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifası durumunda, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiği yönünde karar verdi.

    Çalışan emeklilere kötü haber

    Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kararda; istifa durumunda kıdem tazminatının emeklilik tarihindeki son maaşa göre hesaplanacağı belirtildi.

    KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİ
    İş Mahkemesi'nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi. Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

    Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

    ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE HATA YAPILDI
    Kararda; Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır.

        Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır.

        Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır.

        ESAS ALINMASI GEREKEN EMEKLİLİK TARİHİ
        Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir.

            HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
            Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

            Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

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            Haberler Güncel Yargıtay'dan emsal karar: Kıdem tazminatı emeklilik tarihindeki maaşına göre hesaplanır
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