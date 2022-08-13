Yargıtay'dan emsal karar: Kıdem tazminatı emeklilik tarihindeki maaşına göre hesaplanır

Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kararda; istifa durumunda kıdem tazminatının emeklilik tarihindeki son maaşa göre hesaplanacağı belirtildi.
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİ
İş Mahkemesi'nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi. Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.
Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.
ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE HATA YAPILDI
Kararda; Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır.