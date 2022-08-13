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    • Güncel
    • 14.08.2022 06:41
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    • 14.08.2022 08:03
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    SON DAKİKA | İzmir'de deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı! 5 şiddetinde sallandı

    Son dakika haberine göre AFAD verilerine göre merkez üssü İzmir Menderes olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.24'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

    İzmir’de deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

    İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.


    "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
    İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

    AFAD olarak depremin meydana gelmesinin ardından hemen kent genelindeki yetkililerle telefonla görüştüklerini dile getiren Muhcı, "Şu ana kadar bize olumsuz bir ihbar gelmedi." diye konuştu.

    Depremin merkez üstü Kuşadası Körfezi ve çevresinde de bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.

    '2 SENE ÖNCESİNİ HATIRLADIM'
    Merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve birçok ilden hissedilen deprem, paniğe sebep oldu. İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.

    İŞTE AFAD İZMİR DEPREMİYLE İLGİLİ BİLGİLER

        AFAD SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2022.08.14 06:24:22 37.9748 27.2008 7.6 -.- 4.9 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.08.14 06:18:48 37.9753 27.1850 10.7 -.- 3.8 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.08.14 05:37:46 36.6960 31.2225 24.8 -.- 1.9 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
        2022.08.14 05:21:58 38.7445 27.8007 9.6 -.- 2.3 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
        2022.08.14 05:12:34 37.5317 38.8400 5.1 -.- 1.5 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
        2022.08.14 05:11:19 37.2353 28.2857 5.0 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
        2022.08.14 03:25:57 36.9855 26.5980 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2022.08.14 03:08:24 39.6115 41.2168 8.0 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2022.08.14 02:43:03 37.4865 36.9932 6.1 -.- 1.3 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2022.08.14 02:30:29 38.9863 30.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
        2022.08.14 01:26:17 38.9040 27.2757 9.8 -.- 2.7 -.- PINARKOY-(MANISA) İlksel.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA | İzmir'de deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı! 5 şiddetinde sallandı
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