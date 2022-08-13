Mustafa Karahasanoğlu 28 Şubat darbesine karşı dik durmuştu: Kur'an yasağına karşı Elif-Ba kampanyası

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Karahasanoğlu, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakiben Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla birçok siyasi taziye mesajı yayımladı.

MEDYA DÜNYASININ CESUR İSMİ

Mustafa Karahasanoğlu, medya dünyasında cesur haberciliğiyle öne çıktı. 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümünde (12 Eylül 1993) Beklenen Vakit adıyla gazete kurdu. Gazetenin adı 5 Aralık 2001 tarihinde Anadolu Vakit adını aldı. Mustafa Karahasanoğlu'nun, 28 darbe sürecinde mazlum ve mağdurların haklarını savunmak için attığı manşetler kamuoyunda geniş yankı buldu.

KUR'AN YASAĞINA KARŞI ELİF-BA KAMPANYASI

Gazete, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan Batı Çalışma Grubu'nun yasa dışı faaliyetlerini belgeleriyle deşifre etti. Sabah'ın haberine göre, 28 Şubat MGK kararlarının ardından 12 yaşın altındaki kişilerin Kur'an kursuna gitmesi yasaklanması üzerine okuyucularına Elif-Ba dağıttı. Elif-Ba kampanyası Akit gazetesinin tirajını yüksek seviyelere çıkardı.

312 GENERAL AKİT GAZETESİ'NE SUSTURMAK İÇİN DAVA AÇTI

Mustafa Karahasanoğlu'nun 28 Şubat sürecindeki yayınları generalleri rahatsız etti ve 312 general gazeteye tazminat davası açtı.

Gazetenin yazarı Asım Yenihaber, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın, aşırı Rus milliyetçisi Mussogorski'ye hayran olduğu yönündeki ifadeleri ile yine o günlerde "Yemen vatan toprağı mı" tartışmasını başlatan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın ifadelerini, "Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke" başlığı ile yayınlanan yazısında eleştirdi.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki generalin eleştirildiği yazıya 310 generalin daha katılmasını onaylayıp Vakit gazetesini tazminata mahkum etmişti.

ÇALIŞANLARINA "EVLADIM" VE "BABACAĞIM" DİYE HİTAP EDERDİ

Mustafa Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kuran isim olarak biliniyor. Karahasanoğlu'nun abonelik sistemiyle bizzat ilgilendiği, il ve ilçelerde bayilere dağıtılan gazeteyi sürekli takip ettiği ifade ediliyor.

Karahasanoğlu'nun matbaadan gazete çıkmadan gazeteden ayrılmadığı biliniyor. Karahasanoğlu'nun, çalışanına kızdığında "ama evladım", bir nasihat verdiğinde ise "babacağım" dediği biliniyor. Mustafa Karahasanoğlu döneminde çalışan birçok gazetecinin medyada öne çıkması dikkat çekiyor.

ERDOĞAN: "MEKÂNI CENNET OLSUN"

Karahasanoğlu'nun vefatının ardından siyasilerden başsağlığı mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Bey ebedî âleme irtihal etti. Allah mekânını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum; Akit ailesinin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Allah rızası yolunda geçen bir ömür... Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine sabırlar diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Beyefendinin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

MUSTAFA KARAHASANOĞLU KİMDİR?

Mustafa Karahasanoğlu 1948 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde doğdu. 1950 yılında İstanbul'a geldi. İlkokulu Kabataş'taki Namık Kemal İlkokulu'nda, orta öğrenimini Fındıklı Orta Okulu'nda, lise tahsilini ise Maçka Sanat Lisesi'nin elektrik bölümünde tamamladı. Liseyi 1968 yılında bitiren Karahasanoğlu, 1974 yılında Yıldız Üniversitesinin elektrik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Milli Gazete'de müessese müdürü oldu. Mustafa Karahasanoğlu siyasi çalışmalarına 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'yla başladı. 1973'de Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanı, 1975 yılında Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolu Başkanı, 1976-1979 yılları arasında Ankara'da Milli Selamet Partisi Genel Merkezi'nde Teşkilatlanma Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Karahasanoğlu, 1979 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi, 1982 yılına kadar bu görevi devam etti. Bu dönemde Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kurdu.

Mustafa Karahasanoğlu 1983 yılında İslam Takvimini çıkardı. 1988'de Cuma Dergisini yayın hayatına sokan Karahasanoğlu, 1993 yılında günlük olarak yayınlanan Beklenen Vakit Gazetesini çıkardı. 28 Şubat dönemindeki baskılara karşı taviz vermeden yayınlarını sürdüren gazetenin Almanya baskısı ise, Alman İçişleri Bakanı'nın mahkeme kararı olmadan verdiği yasaklama talimatı ile engellendi.