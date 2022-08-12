Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şinanay faturası

    Şinanay faturası

    ISTANBUL'DA Timur Cihan Saylam, geçen yılki derbide stadyumda çalınan "şinanay" şarkısının nakarat kısmında Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulundu. O anları da sosyal medya hesabında yayınladı. Dün ise mahkemeden Saylam'a ceza çıktı. İfadesi alınan taraftar pişman olduğunu söylese de mahkeme kendisini hem 600 lira adli para cezasına, hem de 1 yıl müsabakalardan men cezasına çarptırdı.

    KAHRAMAN BABA
    Hatay Arsuz'da sahilde dalgakıran üzerinde oynayan Nejdet Kaynak (13), dengesini kaybedip denize düştü. Abdulkadir Kaynak (45) ise oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

    Arzu KAYA

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’nun YSK iddiasına Bakanlıktan yanıt!
    Haberler Güncel Şinanay faturası
        SON DAKİKA