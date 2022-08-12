Şinanay faturası

ISTANBUL'DA Timur Cihan Saylam, geçen yılki derbide stadyumda çalınan "şinanay" şarkısının nakarat kısmında Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulundu. O anları da sosyal medya hesabında yayınladı. Dün ise mahkemeden Saylam'a ceza çıktı. İfadesi alınan taraftar pişman olduğunu söylese de mahkeme kendisini hem 600 lira adli para cezasına, hem de 1 yıl müsabakalardan men cezasına çarptırdı.



KAHRAMAN BABA

Hatay Arsuz'da sahilde dalgakıran üzerinde oynayan Nejdet Kaynak (13), dengesini kaybedip denize düştü. Abdulkadir Kaynak (45) ise oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Arzu KAYA