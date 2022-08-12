Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Çorum'da deprem meydana geldi. AFAD, Saat 09.07'de olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Depremin 5.50 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER









KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.12 09:07:11 40.6922 34.8430 5.0 -.- 4.1 4.2 CATAK-(CORUM) İlksel

2022.08.12 08:37:59 40.6598 29.1545 0.0 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.08.12 08:35:24 37.0910 28.5027 3.8 -.- 2.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.12 08:15:23 37.1363 28.5022 8.1 -.- 1.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.12 06:01:12 38.4680 30.8878 10.3 -.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.08.12 05:53:15 36.0902 29.6885 40.0 -.- 1.2 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.08.12 05:47:37 36.4983 27.1738 6.3 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.08.12 03:43:15 38.4678 31.0393 6.7 -.- 1.2 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2022.08.12 03:40:40 37.0822 28.5032 7.8 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.12 02:40:22 38.7255 23.6637 9.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.08.12 02:21:06 37.0870 28.4993 8.6 -.- 1.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.12 01:52:42 37.9860 27.1722 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.12 01:27:40 40.2677 41.5868 7.1 -.- 2.3 -.- KIRECLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel

2022.08.12 01:17:21 39.4455 26.3485 3.3 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.12 01:14:45 35.8742 29.5047 29.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.12 00:43:19 40.5827 29.0028 4.2 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.08.12 00:35:26 38.3780 36.5413 4.6 -.- 1.3 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2022.08.12 00:32:17 40.5847 29.0085 4.6 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.08.11 23:58:01 40.3177 41.6923 10.5 -.- 1.6 -.- DEMIRDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel