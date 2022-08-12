Aşırı şeker bayılttı!





O KADAR GLİKOZ ŞURUBU VERİRSENİZ...

Bal tutması çok fenadır. Sadece insanlara olmuyormuş demek ki.

Hayvan bana su verin diyor.

Yavrum çok tatlı, iyileşmiş ol ması sevindirici.

Arılara o kadar glikoz şurubu verirseniz ayının da şekeri tavan yapar.



EVDE VAR SKANDAL

İSTANBUL'DA müteahhit aynı evi 5 kişiye satıp dolandırdı. 400 bin TL veren mağdurlar şokta...



ACILI ADANA

ADANA'DA Nurcan Kaymaz, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı. Eski eşi de çocukları almadı.



ELIMIZE SAĞLIK

RUSYA'DA yaşayan Gülnaze Kobilzhonova, yıllarca migren ağrısı çekti. Türkiye'deki tedaviyle iyileşti.