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    Aşırı şeker bayılttı!

    Yavru bozayı, arıcıların ürettiği acı baldan fazla yedi. Aşırı şekerden komaya girdi. Sarhoş gibi hareket etmesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.

    Aşırı şeker bayılttı!

    Düzce Yığılca'nın Karakaş köyünde ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, dün kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların ise parçalandığını fark etti. Bunun üzerine arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından araca alındı. Hayvanı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi. Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri ilginç görüntülere sahne oldu. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakıldı. Kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu.



    O KADAR GLİKOZ ŞURUBU VERİRSENİZ...
    Bal tutması çok fenadır. Sadece insanlara olmuyormuş demek ki.
    Hayvan bana su verin diyor.
    Yavrum çok tatlı, iyileşmiş ol ması sevindirici.
    Arılara o kadar glikoz şurubu verirseniz ayının da şekeri tavan yapar.


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