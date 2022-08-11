SON DAKİKA | Ermenistan ile normalleşmede 5. görüşmenin tarihi netleşti

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ermenistan ile normalleşme adımlarında 5. görüşmenin Eylül ayı içerisinde yapılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamalarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayınında aktardı.

İşte Uğurbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme süreci başlamış ve daha önce 4 görüşme gerçekleştirilmişti. 5'inci görüşmenin nerede, ne zaman yapılacağı sorusu akıllarda yer ediyordu. Bununla ilgili de Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkiliden açıklama geldi. Açıklama doğrultusunda 5'inci görüşmenin eylül ayında yapılması için çalışmaların devam ettiği ifadesi var. Görüş alışverişi ve sürecin hayata geçirilmesi konusunda adım atılacak ifadesi çok önemli. Artık önemli, somut adımların atılması gerekiyor. Türkiye aslında tüm şartları hazırlamış durumda. Ermenistan'ın çabaları da önemli. "Türkiye-Ermenistan güven artırma süreci olarak görüyorum. Günün birinde daha kapsamlı adımların atılacağı bir sürecin oluşturulması lazım" şeklinde ifadesi var üst düzey yetkilinin. Diğer yandan da "Fazla beklentiye girmek doğru değil" diye bir ifadesi var.

Bölgenin istikrara kavuşabilmesi için görüşmelerde kalıcı barışın sağlanması gerekiyor. Aslında iki ülke arasındaki görüşmelerde en önemli nokta kalıcı barış. Kalıcı barış sağlandığı takdirde başta turizm ve bölgesel yatırımlar olmak üzere tüm sürecin önü açılmış oluyor. Sürecin önünü tıkayan nokta kalıcı barış. Bunun sağlanabilmesi için de hem erken davranmamak hem de süreci olgunlaştırarak ilerlemek gerektiğini belirtiyor üst düzey Dışişleri yetkilisi.

Diğer yandan 5'inci görüşmenin nerede yapılacağı sorusuna da yanıt var. Bu noktada aslında çok net ifadeler var. "Ben hazırım Erivan'a gitmeye. Ya da Türkiye'de yapılması gerekir. Düşman toplantısı değil, düşman ülkesi değil buralar. 3'üncü bir ülkede yapılmasını kabul etmem" dedi. Burada aslında altı çizilen üçüncü bir ülke. Malum daha önce Viyana'da bir görüşme gerçekleştirilmişti. 3'üncü bir ülke olmaması gerektiğinin altını çiziyor yetkili ve görüşmelerin iki ülkeden birinde yapılması gerekiyor. "Keşke Kars'ta yapsak. Ani'yi ziyaret etsek. O tarafa geçsek. Benim çekincem yok" dedi. Buradan da anlıyoruz ki Türkiye'nin görüşmelerin Ermenistan ya da Türkiye'de olmasıyla ilgili bir çekincesi yok. Ermenistan'ın bu konuda adım atması gerekiyor.

İki ülke sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusuna da değindi üst düzey yetkili. Bunun biraz zaman alabileceğini belirtti. Bu zaman almasının sebebi de kalıcı barışın net olarak sağlanması gerekiyor. Sahadaki fiziki altyapının da üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine uygun olması gerekiyor. Bununla ilgili sınır kapılarının incelendiğini, köprünün eski olduğunu, turist taşıyıp taşıyamayacağının bilinmediğini ifade ediyor üst düzey yetkili. Bu noktada da önce kalıcı barış, ardından saha şartlarını iyileştirilmesiyle 3'üncü ülke vatandaşlarının sınırdan geçişiyle ilgili daha somut adımlar atılabileceğini ifade ediyor.

Her zaman Türkiye'ye dayatılan ancak gerçekle bağdaşmayan Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili de üst düzey yetkilinin ifadeleri var. Süreci zehirleyeceğini ifade ediyor. Ermeni soykırımı iddialarının ortadan kaldırılması gerektiğini, Paşinyan'ın da aslında bu noktada olumlu ifadelerinin bulunduğunu da söylüyor.