Parasüt kabusu

Gültekin'in ölümü öğrencilerini ve ailesini gözyaşlarına boğdu. Gültekin için Hıfzı Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin (44), kızı E. G(14) ve oğlu A.G (9), ayakta durmakta güçlük çekti.



VAHŞETIN PAYLAŞIMI ÇANAKKALE'DE

Gencay Korur, önceki akşam boşanma aşamasındaki eşi Ayşe'yi tüfekle katletti. Cinayetten sonra ise sosyal medyadan "Ayşe hakkın rahmetine kavuştu. Namusumu temizledim herkese duyurulur" paylaşımı yaptı. İki gün önce yaptığı canlı yayında da elindeki mermi ile infazın mesajlarını verdiği belirlendi.



AH MELTEM!

ESKİŞEHİR'DE hemşire Seda Bodur'un (22) kullandığı otomobil, Hilmi K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Bodur ile hemşire arkadaşı Buse Nur Bulut (21), hayatını kaybetti. Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur (19) ise yoğun bakımdaki 19 günün ardından yaşamını yitirdi.