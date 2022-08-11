HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 5 ilde turuncu alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için turuncu alarm verdi. Yapılan değerlendirmeye göre bazı ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 kente turuncu, 8 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
HANGİ İLÇEDE TURUNCU ALARM VAR?
Meteoroloji yayınladığı haritada, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Şile, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Adalar için turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji İstanbul'un diğer ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.