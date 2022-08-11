HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 5 ilde turuncu alarm verildi!



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

O SAATLERE DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah 09:00-10:00 civarında Anadolu Yakası'nda şiddetli yağmur 14:00'e kadar sürer. Saatte 10 kilogram üzerinde yağmur yağar. Şehir içinde su baskınları, Şile-Ağva civarında dere taşkınları olur" mesajını paylaştı. Prof. Dr. Şen, "Yağışlar öğleden önce İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda ve özellikle Şile-Ağva-Kefken arasında şiddetli olacağı görülüyor. Öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olacak. Akşam bölgeyi terk edecek" dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu