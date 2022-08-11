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    • 11.08.2022 07:53
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    • 11.08.2022 08:05
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 5 ilde turuncu alarm verildi!

    Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 5 kente turuncu, 8 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il 11 Ağustos hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için turuncu alarm verdi. Yapılan değerlendirmeye göre bazı ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

    Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 kente turuncu, 8 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

    HANGİ İLÇEDE TURUNCU ALARM VAR?
    Meteoroloji yayınladığı haritada, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Şile, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Adalar için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

    Meteoroloji İstanbul'un diğer ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.


        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        O SAATLERE DİKKAT
        Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah 09:00-10:00 civarında Anadolu Yakası'nda şiddetli yağmur 14:00'e kadar sürer. Saatte 10 kilogram üzerinde yağmur yağar. Şehir içinde su baskınları, Şile-Ağva civarında dere taşkınları olur" mesajını paylaştı. Prof. Dr. Şen, "Yağışlar öğleden önce İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda ve özellikle Şile-Ağva-Kefken arasında şiddetli olacağı görülüyor. Öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olacak. Akşam bölgeyi terk edecek" dedi.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı, iç ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ADANA °C, 34°C
            Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 31°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 31°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop merkez hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            GÜMÜŞHANE °C, 32°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            MALATYA °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 5 ilde turuncu alarm verildi!
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