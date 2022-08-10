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    • 10.08.2022 12:47
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    Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yeni sınav takvimi kısa sürede yeniden açıklanacak.

    Bakan Kirişçi duyurdu! Sınav ertelendi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

    KARŞILIKSIZ KALMAZDIK
    Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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