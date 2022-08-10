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    • 10.08.2022 13:11
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    Yunanistan yine suçüstü yakalandı: Türk İHA'sı düzensiz göçmen oyununu görüntüledi

    Son dakika haberleri... Sisam adası açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bota transfer edilen düzensiz göçmenler Türk kara sularına itildi. Yaşananlar Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Yunanistan yine suçüstü yakalandı

    MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

    İHA İLE TESPİT EDİLDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.

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    Haberler Güncel Yunanistan yine suçüstü yakalandı: Türk İHA'sı düzensiz göçmen oyununu görüntüledi
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