MUHTEŞEM AÇILIŞ SEREMONİSİNE DAVET

9 Salı Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve birçok ülkeden devlet adamının katılımıyla açılış seremonisini gerçekleştireceklerini belirterek, tüm spor severleri açılış seremonisine davet eden Başkan Altay, "Çok büyük bir organizasyon hazırlığı yaptık. Açılış seremonisinde yıllarca hafızalardan çıkmayan muhteşem gösteriler yer alacak. Konya'ya yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakalar ve organizasyonları tamamlamayı arzu ediyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum." dedi.