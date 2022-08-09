Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı seremonisi 9 Ağustos Salı akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu. Tören dolayısıyla Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da bugüne kadar düzenlenen en önemli organizasyon olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehirde büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirtti.
MUHTEŞEM AÇILIŞ SEREMONİSİNE DAVET
9 Salı Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve birçok ülkeden devlet adamının katılımıyla açılış seremonisini gerçekleştireceklerini belirterek, tüm spor severleri açılış seremonisine davet eden Başkan Altay, "Çok büyük bir organizasyon hazırlığı yaptık. Açılış seremonisinde yıllarca hafızalardan çıkmayan muhteşem gösteriler yer alacak. Konya'ya yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakalar ve organizasyonları tamamlamayı arzu ediyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum." dedi.