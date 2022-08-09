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    • Güncel
    • 09.08.2022 17:50
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    • 09.08.2022 17:50
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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

    Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

    Konya’da görüştüler

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

    KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

    "TÜRKİYE İLE UYUM İÇİNDE BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ"
    Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

    Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.

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