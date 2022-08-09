Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.08.2022 17:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 17:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulunuyor... A Haber ekibinden Mehmet Geçgel bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

    Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulunuyor... A Haber ekibinden Mehmet Geçgel bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

    "Başkan Erdoğan Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurladıktan sonra Akkuyu NGS'de de incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan Soçi dönüşü uçakta gazetecilere Akkuyu'da inceleme yapacağını söylemişti. Bugün de o incelemeleri gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS'de de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son yıllarda yaşanan enerji krizleri nedeniyle elektrik fiyatlarında büyük artış yaşandı. Türkiye böyle bir dönemde ilk nükleer güç santralini hizmete almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu yani Ankara ve İzmir'in ihtiyacını tek başına karşılayacak. Başkan Erdoapn da bu çalışmalar hakkında bilgi almak ve aynı zamanda sahada incelemelerde bulunmak üzere Akkuyu'da."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Filonun en güçlüsü: Abdülhamid Han!
    Haberler Güncel SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde
        SON DAKİKA