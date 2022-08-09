SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulunuyor... A Haber ekibinden Mehmet Geçgel bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"Başkan Erdoğan Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurladıktan sonra Akkuyu NGS'de de incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan Soçi dönüşü uçakta gazetecilere Akkuyu'da inceleme yapacağını söylemişti. Bugün de o incelemeleri gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS'de de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son yıllarda yaşanan enerji krizleri nedeniyle elektrik fiyatlarında büyük artış yaşandı. Türkiye böyle bir dönemde ilk nükleer güç santralini hizmete almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu yani Ankara ve İzmir'in ihtiyacını tek başına karşılayacak. Başkan Erdoapn da bu çalışmalar hakkında bilgi almak ve aynı zamanda sahada incelemelerde bulunmak üzere Akkuyu'da."