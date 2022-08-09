Koronavirüs vaka sayıları arttı dikkat çeken uyarı geldi! Kısır döngüdeyiz! Bu tarihe dikkat

SONBAHARA KADAR...

"Yoğun bakıma yatırdığımız hastaların neredeyse tamamına yakını bu gruptaki kişilerden oluşuyor. Maske takan sayısının bu kadar düşük olması maalesef yaz başında inişe geçen vaka sayılarının fırlamasına neden oldu. İstanbul'daki vaka yoğunluğu sürüyor. Geçen hafta yoğunluktan dolayı bazı hastalarımız bir hafta acil serviste yatmak zorunda kalırken yoğun bakıma alınamadı. Birçok sağlık kuruluşunda bu tür vaka artışına bağlı sorun yaşanıyor. Aşılanma oranının artması lazım. Eylül ayında diğer viral enfeksiyonlar artmaya başlayınca hem hastane doluluk hem de yoğun bakım doluluk oranları ciddi artar."