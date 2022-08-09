Koronavirüs vaka sayıları arttı dikkat çeken uyarı geldi! Kısır döngüdeyiz! Bu tarihe dikkat

Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi de Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle öldü. Vaka sayısındaki artışla birkaç ay önce kapanan Kovid-19 yoğun bakımları da ardı ardına yeniden açıldı. Hatta yatırılan hasta oranları yüzde 50 arttı. Uzmanlar, gidişatın iyi olmadığı uyarısı yaptı.
65 YAŞ ÜZERİ...
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Hem vakalar hem de yoğun bakıma yatırdığımız hastalarımızın sayısı gittikçe artıyor. Çorum, Kütahya Devlet Hastaneleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'nin yanı sıra Ankara Şehir Hastanesi ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakım servisleri dolmuş durumda" bilgisini verdi. Milliyet'in haberine göre hatırlatma dozlarını ihmal eden ve kronik hastalığı bulunan 65 yaş ve üzeri kişileri uyaran Prof. Dr. Demirkıran, şunları dedi:
SONBAHARA KADAR...
"Yoğun bakıma yatırdığımız hastaların neredeyse tamamına yakını bu gruptaki kişilerden oluşuyor. Maske takan sayısının bu kadar düşük olması maalesef yaz başında inişe geçen vaka sayılarının fırlamasına neden oldu. İstanbul'daki vaka yoğunluğu sürüyor. Geçen hafta yoğunluktan dolayı bazı hastalarımız bir hafta acil serviste yatmak zorunda kalırken yoğun bakıma alınamadı. Birçok sağlık kuruluşunda bu tür vaka artışına bağlı sorun yaşanıyor. Aşılanma oranının artması lazım. Eylül ayında diğer viral enfeksiyonlar artmaya başlayınca hem hastane doluluk hem de yoğun bakım doluluk oranları ciddi artar."