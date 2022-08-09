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    • 09.08.2022 09:24
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    • 09.08.2022 09:30
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    Koronavirüs vaka sayıları arttı dikkat çeken uyarı geldi! Kısır döngüdeyiz! Bu tarihe dikkat

    Son dönemde koronavirüs vaka sayılarındaki artış, yoğun bakımlara da yansımaya başladı. Ülke çapında yoğun bakımlara yatırılan hasta sayısı yüzde 50 oranında arttı. Uzmanlar ise hastanelerde daha çok hatırlatma dozu eksik olan ve kronik hastalığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların yatırıldığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

    Koronavirüs vaka sayıları arttı dikkat çeken uyarı geldi

    Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi de Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle öldü. Vaka sayısındaki artışla birkaç ay önce kapanan Kovid-19 yoğun bakımları da ardı ardına yeniden açıldı. Hatta yatırılan hasta oranları yüzde 50 arttı. Uzmanlar, gidişatın iyi olmadığı uyarısı yaptı.

    65 YAŞ ÜZERİ...
    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Hem vakalar hem de yoğun bakıma yatırdığımız hastalarımızın sayısı gittikçe artıyor. Çorum, Kütahya Devlet Hastaneleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'nin yanı sıra Ankara Şehir Hastanesi ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakım servisleri dolmuş durumda" bilgisini verdi. Milliyet'in haberine göre hatırlatma dozlarını ihmal eden ve kronik hastalığı bulunan 65 yaş ve üzeri kişileri uyaran Prof. Dr. Demirkıran, şunları dedi:

    SONBAHARA KADAR...
    "Yoğun bakıma yatırdığımız hastaların neredeyse tamamına yakını bu gruptaki kişilerden oluşuyor. Maske takan sayısının bu kadar düşük olması maalesef yaz başında inişe geçen vaka sayılarının fırlamasına neden oldu. İstanbul'daki vaka yoğunluğu sürüyor. Geçen hafta yoğunluktan dolayı bazı hastalarımız bir hafta acil serviste yatmak zorunda kalırken yoğun bakıma alınamadı. Birçok sağlık kuruluşunda bu tür vaka artışına bağlı sorun yaşanıyor. Aşılanma oranının artması lazım. Eylül ayında diğer viral enfeksiyonlar artmaya başlayınca hem hastane doluluk hem de yoğun bakım doluluk oranları ciddi artar."

        EKSİK AŞILILARA UYARI
        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da yoğun bakım yataklarının dolmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Bizim merkezimizde vaka artışına bağlı olarak yoğun bakım doluluk oranı yüzde 50 artmış durumda. Yatırdığımız hastalarımızın çok büyük bölümü eksik aşılı ve altta yatan hastalığı olan kişiler. İnsanlar hatırlatma dozlarını olmuyorlar. Üçüncü doz aşılanma oranı halen yüzde 32 seviyesinde. Hatırlatma dozları eksiksiz yaptırılmış olsa şu an yoğun bakımda yatan hastaların birçoğu hastalığı hafif atlatacaktı."

        'KISIR DÖNGÜDEYİZ'
        Aşı tartışmalarına da değinen Prof. Dr. Ünal, "Bu konu medikal platformdan çıkıp politik konu haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın aşı politikası net olmakla birlikte, aşı karşıtlarının bilimsel dayanağı olmayan yalanlarına karşı yaptırım uygulanmamasını anlamak mümkün değil" dedi.

        Türkiye'nin aşılama oranının ne iyi ne kötü denecek durumda olduğuna işaret eden Ünal, şunları dedi: "Üçüncü doz aşılanma oranında ciddi sıkıntı var. Dördüncü doz aşılanma takvime alındı ama ülke genelinde üçüncü doz aşılanan oranı halihazırda yüzde 32. Vaka artış eğrisi bu şekilde devam eder ve yaz sonu kapalı alan kullanımı artarsa yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları da ciddi yükselir. Ayrıca varyant bu kadar yayılırsa yeni varyant riski de artmış oluyor. Ciddi kısır döngü içindeyiz. Maske kullanımı da toplu taşımada zorunlu olmalı."

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        Haberler Güncel Koronavirüs vaka sayıları arttı dikkat çeken uyarı geldi! Kısır döngüdeyiz! Bu tarihe dikkat
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