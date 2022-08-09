Mercedes'i bıraktı TOGG için geldi! Genç mühendis Taha Uluhan: Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm

Almanya doğumlu Taha Uluhan, "Her ne kadar bu topraklardan uzak doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim mili ve manevi değerlerimizle beslemişti. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum." şeklinde konuştu.

Sözlerleriyle herkese umut aşılayan Uluhan, "Henüz 23 yaşımdayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürmeye yoğunlaştık." açıklamasını yaptı.