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    • 09.08.2022 20:32
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    • 09.08.2022 20:45
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    Mercedes'i bıraktı TOGG için geldi! Genç mühendis Taha Uluhan: Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm

    Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ödül töreninde kürsüye çıkan Türk mühendisinin söyledikleri duygulandırdı. Almanya'da Mercedes'in AR-GE bölümünde çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türkiye’ye dönen Taha Uluhan, "Başkanımızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik" diye konuştu.

    Mercedes’i bıraktı TOGG için geldi!

    Geçtiğimiz cumartesi günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Kocaeli'ye "Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleşti. Bu anlamlı törende 27 yaşında bir Türk genci Taha Uluhan'ın umut dolu konuşması, Türkiye'ye olan inancı o gün onu dinleyen herkesi duygulandırdı.

    Gözlerindeki heyecan ve sesindeki samimiyet, aralarında Başkan Erdoğan'ın olduğu herkesi çok derinden etkiledi.

    Mercedes'ten yerli otomobil hamlesini Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştiren TOGG'a gelen Taha Uluhan, "Biz buraya geldik... Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." ifadelerine yer verdi.

    Almanya doğumlu Taha Uluhan, "Her ne kadar bu topraklardan uzak doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim mili ve manevi değerlerimizle beslemişti. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum." şeklinde konuştu.

    Sözlerleriyle herkese umut aşılayan Uluhan, "Henüz 23 yaşımdayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürmeye yoğunlaştık." açıklamasını yaptı.

        Taha Uluhan, dünyanın dört bir yanında parıldayan Türk gençlerine de ilham oldu.

        Onun gibi bu toprakların gücüne inanlar bugün vatana hizmet için yarışa girdi. Sözlerinde çarpıcı ifadelere yer veren Taha Uluhan, "Sürekli yeni teknoparklar kuruluyordu. Gençlerimizin mühendislik ruhunu tetikleyen ve dünyada izlenen Teknofest gibi etkinlikler düzenleniyordu. Dünyada yeni mobiliteye doğru gidilirken, TOGG ile Türkiye'de de bu piyasaya girmek için ciddi adımlar atılıyordu. 2021'de Bilişim Vadisi'nin Mobilite Hızlandırma Programı ile Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." dedi.
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        Mercedes’i bıraktı TOGG için geldi!
        Haberler Güncel Mercedes'i bıraktı TOGG için geldi! Genç mühendis Taha Uluhan: Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm
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