AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı! Orhan Gencebay'ın eseri yorumlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla vatandaşların beğenisine sundu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.
İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.
ŞARKININ SÖZLERİ
Klibinde İstanbul'un güzellikleri, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı şarkının sözleri şöyle: