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    • 09.08.2022 23:13
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    AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı! Orhan Gencebay'ın eseri yorumlandı

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 2023 seçimlerinde kullanacağı kampanya şarkısı belli oldu. AK Parti İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak.

    AK Parti’den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı!

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla vatandaşların beğenisine sundu.

    İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.

    İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.

    ŞARKININ SÖZLERİ

    Klibinde İstanbul'un güzellikleri, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı şarkının sözleri şöyle:

        "İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"
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