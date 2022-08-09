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    • 09.08.2022 19:05
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    • 09.08.2022 19:27
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    Fazıl Say yine Ekrem İmamoğlu'na patladı: Alay mı ediliyor bizlerle?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 adaylığı için savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz aylarda Karadeniz turuna çıkmış ve yanında yer alan gazeteciler sebebiyle eleştirilmişti. Ekrem İmamoğlu yine o gazetecilerden Nagehan Alçı'ya röportaj verdi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği çekeceğini söyleyen Ünlü piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Fazıl Say, "Alay mı ediliyor bizlerle?" sorusunu da yöneltti.

    takvim.com.tr
    Fazıl Say yine Ekrem İmamoğlu’na patladı: Alay mı ediliyor bizlerle?

    2023'e giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce kendisine destek veren isimler tarafında eleştirilmeye devam ediyor.

    Daha adaylık hesapları güderek Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu yanında götürdüğü gazeteciler sebebiyle eleştirilmişti.

    Ekrem İmamoğlu aylar sonra yine o gazetecilerden Nagehan Alçı'ya röportaj verince Ünlü Piyanist Fazıl Say tarafından eleştiri bombadımanına tutuldu.

    FAZIL SAY'DAN EKREM İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ: ALAY MI EDİLİYOR BİZLERLE?
    Sosyal medya üzerinden paylaşımlar bulunan Say, "Alay mı ediliyor bizlerle?" sorusunu da yöneltti.

    CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaşımlarını etiketleyen Say'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar?Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük.Sadece ben değil . Çoğumuz.

    "İMAMOĞLU'NU ADAY FALAN GÖSTERMEMELİ"
    İmamoğlu'nu aday filan asla göstermemeli Alay mı ediliyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu.

    "İSTANBUL'U ASIL KAZANAN..."
    Benim için İstanbul'u asıl kazanan zaten Canan'dır. Asıl kahramanı odurz O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti. Genco Erkal mahmemesinde de. Sonra? Nagehan. hadi canım sende."

    FAZIL SAY EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ: TOPLUMDAN AF DİLİYORUM
    Geçtiğimiz Ramazan Bayramı sonrası Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekmişti.

        YANDAŞLARI BİR BİR OTOBÜSTEN ATLADI
        Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Fatih Portakal gibi isimlerin kimi İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini ifade derken kimi de İmamoğlu'nun tavrına tepki göstermişti.

        Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu.

        Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri de tepkilerin dozunu artırdı ve Ekrem İmamoğlu'nun PR balonunun patladığı görüldü.

        İmamoğlu'na desteğini çekeceğini ifade eden isimlerden biri de Fazıl Say olmuştu.

        Say paylaştığı video ile ''Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim. Toplumdan af diliyorum'' demişti.

        Say şunları söylemişti:

        ''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım.

        "GÖZÜMDEN DÜŞTÜ"
        Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın.

        "TOPLUMDAN AF DİLİYORUM"
        Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''
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