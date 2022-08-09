Fazıl Say yine Ekrem İmamoğlu’na patladı: Alay mı ediliyor bizlerle?

"Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar?Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük.Sadece ben değil . Çoğumuz.

"İMAMOĞLU'NU ADAY FALAN GÖSTERMEMELİ"

İmamoğlu'nu aday filan asla göstermemeli Alay mı ediliyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu.