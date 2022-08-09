Fazıl Say yine Ekrem İmamoğlu’na patladı: Alay mı ediliyor bizlerle?

2023'e giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce kendisine destek veren isimler tarafında eleştirilmeye devam ediyor.
Daha adaylık hesapları güderek Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu yanında götürdüğü gazeteciler sebebiyle eleştirilmişti.
Ekrem İmamoğlu aylar sonra yine o gazetecilerden Nagehan Alçı'ya röportaj verince Ünlü Piyanist Fazıl Say tarafından eleştiri bombadımanına tutuldu.
FAZIL SAY'DAN EKREM İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ: ALAY MI EDİLİYOR BİZLERLE?
Sosyal medya üzerinden paylaşımlar bulunan Say, "Alay mı ediliyor bizlerle?" sorusunu da yöneltti.
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaşımlarını etiketleyen Say'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar?Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük.Sadece ben değil . Çoğumuz.
"İMAMOĞLU'NU ADAY FALAN GÖSTERMEMELİ"
İmamoğlu'nu aday filan asla göstermemeli Alay mı ediliyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu.
"İSTANBUL'U ASIL KAZANAN..."
Benim için İstanbul'u asıl kazanan zaten Canan'dır. Asıl kahramanı odurz O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti. Genco Erkal mahmemesinde de. Sonra? Nagehan. hadi canım sende."
FAZIL SAY EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ: TOPLUMDAN AF DİLİYORUM
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı sonrası Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekmişti.